International

Iran

Ruhani: Angriff auf Öl-Anlagen war «Warnung» der Rebellen an Riad



Ruhani: Angriff auf Öl-Anlagen war «Warnung» der Rebellen an Riad

Bild: AP

Bei den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien hat es sich nach den Worten von Irans Präsident Hassan Ruhani um eine «Warnung» der jemenitischen Rebellen an die Regierung in Riad gehandelt. Saudi-Arabien solle daraus «Lehren» ziehen.

Ruhani sagte demnach am Mittwoch laut einer Mitteilung der iranischen Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter: «Sie haben kein Spital getroffen (...), sie haben keine Schule getroffen (...). Sie haben nur ein Industriezentrum getroffen, um Euch zu warnen».

Zu den Attacken auf die beiden Öl-Anlagen des saudiarabischen Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais am Samstag hatten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannt. Sie werden im jemenitischen Bürgerkrieg vom Iran in ihrem Kampf gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt.

Bild: AP Office of the Iranian Presidency

Teheran bestreitet jegliche Verantwortung für die Angriffe auf die Öl-Anlagen. Ruhani bezog sich in seiner Erklärung am Mittwoch aber nicht ausdrücklich auf die schiitischen Huthis.

Hingegen erklärte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag, die USA verfügten über gesicherte Erkenntnisse für die Verantwortung des Iran für die Angriffe. Am Mittwoch wird US-Aussenminister Mike Pompeo in Saudi-Arabien erwartet. Pompeo will dort über die Reaktion auf die Luftangriffe beraten, wie Vizepräsident Mike Pence ankündigte.

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse darüber, wer hinter den Luftangriffen auf seine Ölanlagen steht. Sein Land kenne die Drahtzieher nicht, sagte der saudiarabische Energieminister, Prinz Abdulasis bin Salman, am Dienstagabend vor Journalisten in Dschidda.

Frankreichs Hilfe

Am Mittwoch teilte das französische Präsidialamt mit, Frankreich unterstütze mit eigenen Experten die Ermittlungen nach den Urhebern der Angriffe auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien. Auf eine Anfrage aus Riad hin würden Fachleute in das Königreich entsandt, um die Hintergründe aufzuklären.

Sie sollten dabei helfen herauszufinden, wer hinter den Angriffen stecke und wie genau sie ausgeführt worden seien. Die Angriffe auf die grösste Raffinerie in Saudi-Arabien legten grosse Teile der Öl-Produktion des Landes lahm. (aeg/sda/reu/afp)

Abonniere unseren Newsletter