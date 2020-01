International

Iran: Kanadas Premier Trudeau bestätigt, dass Flugzeug abgeschossen wurde



Trudeau: Flugzeug in Teheran «wahrscheinlich» abgeschossen +++ Video zeigt Abschuss

Absturz einer ukrainischen Boeing 737 in Teheran

Was wir wissen

Am Dienstag stürzte eine Boeing 737-800 der ukrainischen Airline Mau kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt.

der ukrainischen Airline Mau kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Alle 176 Personen an Bord kamen dabei ums Leben: 82 Iraner, 63 Kanadier, 11 Ukrainer, zehn. Schweden, drei Briten und vier Afghanen.

kamen dabei ums Leben: 82 Iraner, 63 Kanadier, 11 Ukrainer, zehn. Schweden, drei Briten und vier Afghanen. Gemäss Aussagen des kanadischen Premiers Justin Trudeau ist das Flugzeug «mit grosser Wahrscheinlichkeit» von iranischen Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden. Der Abschuss sei möglicherweise unabsichtlicherweise erfolgt.

ist das Flugzeug abgeschossen worden. Der Abschuss sei möglicherweise unabsichtlicherweise erfolgt. Auch Grossbritanniens Regierungschef Boris Johnson sagte, es gebe Informationen, die auf einen Abschuss durch iranische Boden-Luft-Raketen hinweisen würden.

sagte, es gebe Informationen, die auf einen Abschuss durch iranische Boden-Luft-Raketen hinweisen würden. US-Medien berichteten zuvor unter Berufung auf Regierungs- und Geheimdienstquellen ebenfalls von einem Abschuss. Darauf deuteten Radar- und Satellitendaten hin. Eine offzielle Stellungnahme der US-Behörden steht noch aus.

hin. Eine offzielle Stellungnahme der US-Behörden steht noch aus. Ein von der «New York Times» verifiziertes Video soll zeigen, wie die Passagiermaschine von einer Rakete getroffen wird.

soll zeigen, wie die Passagiermaschine von einer Rakete getroffen wird. Die iranischen Behörden sprechen weiterhin von einer technischen Ursache für den Absturz aus. Allerdings habe der iranische Aussenminister Kanada gegenüber versichert, Vertreter des Landes seien zur Mitarbeit bei der Untersuchung der Absturzursache eingeladen.

Die aktuellen Entwicklungen

Am Donnerstagabend sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau in einer Fernsehansprache in Ottawa, dass Kanadas Geheimdienste glaubhafte Hinweise darauf hätten, dass das am Mittwoch in Teheran abgestürzte Flugzeug möglicherweise unabsichtlich von iranischen Luft-Boden-Raketen abgeschossen worden sei.

Den vorläufigen, nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zufolge sei ein Raketenbeschuss als Ursache des Absturzes «wahrscheinlich». Die Informationen seien glaubwürdig genug, dass er sie zu diesem Zeitpunkt mit dem kanadischen Volk teile. Trudeau forderte von Iran eine «transparente und glaubwürdige Untersuchung» des Vorfalls. Sobald die Fakten einen endgültigen Schluss zuliessen, werde die kanadische Regierung die daraus erfolgenden Konsequenzen ziehen. Unter den 176 Todesopfern waren 63 kanadische Staatsbürger.

"The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional"



Canadian PM Justin Trudeau calls for a "thorough investigation" into crash of Ukrainian plane near Tehran killing 176 people, including 63 Canadianshttps://t.co/LuXBhmYD8X pic.twitter.com/1ed5TfCa8D — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 9, 2020

Der britische Premierminister Boris Johnson bestätigte am Donnerstagabend in London, dass unter den Opfern des Absturzes vier britische Staatsbürger waren. Johnson sagte, es gebe Informationen, gemäss denen die Passagiermaschine durch iranische Boden-Luft-Raketen abgeschossen worden ist.

Boris Johnson on Iran air crash pic.twitter.com/m3NJochTda — Nick Eardley (@nickeardleybbc) January 9, 2020

Zuvor hatten mehrere US-Medien berichtet, dass hochrangige Mitglieder der US-Regierung von einem Absturz der Boeing 737-800 aufgrund eines Beschusses durch iranische Boden-Luft-Raketen ausgehen. Aufgrund von Informationen aufgrund von Satelliten- und Radardaten habe man «grosses Vertrauen», dass dies die Absturzursache sei.

So schreibt etwa das US-Nachrichtenmagazin Newsweek mit Verweis auf drei nicht namentlich genannte Quellen im Pentagon, in US-Geheimdienstkreisen und in irakischen Sicherheitskreisen, dass die Boeing 737–800 der ukrainischen Fluggesellschaft MAU gemäss Erkenntnissen von iranischen Boden-Luft-Raketen vom Typ Tor-M1 aus russischer Produktion getroffen worden sei. Der Abschuss soll ein Versehen gewesen sein.

«Versehentlicher Abschuss»

Es werde angenommen, Iran habe seine Luftabwehr aufgrund der Spannungen mit den USA in höchste Alarmbereitschaft versetzt, so Newsweek. Kurz vor dem Absturz hatte Iran zwei US-Militärbasen im Irak mit Raketen beschossen. Der Angriff war eine Reaktion auf die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch eine US-Miltärdrohne in Bagdad am 3. Januar.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte ein nicht namentlich genannter amerikanischer Beamter, US-Satelliten hätten in der Umgebung zwei Raketenstarts unmittelbar vor dem Absturz von Flug PS752 aufgezeichnet. Zwei weitere Regierungsquellen sagten gegenüber Reuters ebenfalls, sie gingen von einem versehentlichen Abschuss aus. CBS berichtete, US-Geheimdienste hätten Signale von einem Radar empfangen, das eingeschaltet worden sei. US-Satelliten hätten ausserdem den Start von zwei Boden-Luft-Raketen kurz vor der Explosion des Flugzeugs entdeckt.

Video soll Abschuss zeigen

Die New York Times veröffentlichte am Donnerstagabend (MEZ) ein Video, dass den Moment zeigen soll, in dem die Maschine kurz nach dem Start vom Flughafen Teheran von einer Boden-Luft-Rakete getroffen wird. Gemäss Angaben der Zeitung konnte sie die Echtheit des Videos verifizieren. Der Standort der Aufnahme stimme mit dem letzten bekannten Ortungssignal des Flugzeugs überein.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstagmittag (Ortszeit) in Washington, dass er Vermutungen habe, was den Flugzeugabsturz betreffen. Was diese Vermutungen genau sind, wollte er aber auf die Frage eines Journalisten hin nicht genauer ausführen. «Jemand auf der anderen Seite (gemeint ist der Iran, Anm. d. Red.) könnte einen Fehler gemacht haben», sagte Trump. Eine offizielle Stellungnahme von US-Behörden gab es bis zum Donnerstagabend (MEZ) noch nicht.

JUST IN: President Trump on Ukrainian plane crash: "I have my suspicions... It's a tragic thing when I see that, it's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side." https://t.co/XFrqZJEPns pic.twitter.com/pm4npge5xV — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 9, 2020

Bilder sollen Raketenbestandteile zeigen

Auf sozialen Medien wurden Bilder publiziert, welche Überreste einer Tor-M1-Raketen in der Nähe der Absturzstelle zeigen sollen.

Second image (right) of Tor anti-aircraft missile debris, supposedly from near the #PS752 crash site. Still unverified, and still going to be very hard to geolocate it based on what's visible in the image. h/t @Liberalist_30 pic.twitter.com/TQNRp6hopj — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 9, 2020

Der Gründer des auf die Auswertung von öffentlich einsehbaren Bild- und Videoquellen spezialisierten Portals Bellingcat, Eliot Higgins, schrieb auf Twitter, dass die Verifikation der Echtheit dieser Bilder aufgrund des kleinen und ungünstigen Bildausschnittes sehr schwierig sei.

Even if there was Streetview imagery of the area it's claimed to be taken in we'd still be look to match things like the wear on the curb-stones, which requires good quality reference imagery. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 9, 2020

Iranische Ermittler widersprechen

Die iranischen Behörden bekräftigten am Donnerstag, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt habe. «Wegen eines technischen Defekts hat die Maschine Feuer gefangen, und dies führte zum Absturz», sagte Verkehrs- und Transportminister Mohammed Eslami der Nachrichtenagentur Isna.

Spekulationen über einen «verdächtigen» Absturz und Gerüchte über einen Abschuss der Boeing 737 oder eine Terroroperation seien alle falsch. Wie er zu diesen Erkenntnissen kam, sagte Eslami nicht. Die Ukraine schliesst hingegen einen Raketenangriff oder einen Terroranschlag als Ursache nicht aus. Kiew schickte eigene Experten in den Iran.

Der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde bezeichnete einen Abschuss der Passagiermaschine als «wissenschaftlich unmöglich» und wies entsprechende Spekulationen als «unlogisch» zurück.

«Die Behauptung, dass die Maschine von einem iranischen Raketenabwehrsystem getroffen worden sei, kann ganz und gar nicht stimmen, weil zur selben Zeit des Absturzes mehrere andere Maschinen im iranischen Luftraum unterwegs waren», sagte Ali Abedsadeh laut Nachrichtenagentur Fars. Im Iran gebe es zwischen der militärischen und zivilen Luftfahrtbehörde eine einwandfreie Koordination.

Bild: AP

Untersuchung angekündigt

Irans Präsident Hassan Ruhani sagte Angaben des Präsidialamtes in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj, Expertenteams beider Länder sollten die genaue Absturzursache gründlich untersuchen.

Die Ermittler wollen nun den kurzen Flug rekonstruieren. In einem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Bericht der iranischen Luftfahrtbehörde heisst es, die Maschine habe versucht, zurück zum Flughafen zu fliegen. Augenzeugen hätten berichtet, die Maschine habe gebrannt. Als sie am Boden aufschlug, sei sie explodiert - wohl weil das Flugzeug grosse Mengen Kerosin getankt hatte.

Die Experten erhoffen sich mehr Informationen durch die Auswertung der beiden Blackboxen mit den Flugdaten. Die Boxen enthalten die Flugdatenschreiber und einen Stimmenrekorder mit Aufnahmen der Gespräche im Cockpit. Diese sollten nach gründlichen Untersuchungen an die Ukraine übergeben werden, kündigte die Luftfahrtbehörde an. Die Geräte seien aber beschädigt worden. Kurz vor dem Absturz habe auch kein Funkkontakt mehr zu den Piloten bestanden.

Mehrere Möglichkeiten

Kiew zieht vier Versionen in Betracht: Alexej Danilow vom ukrainischen Sicherheitsrat schrieb auf Facebook, es sei möglich, dass die Maschine von einer Rakete des russischen Typs «Tor» getroffen worden sei. Deshalb seien Experten an der Untersuchung beteiligt, die bereits 2014 beim Abschuss des malaysischen Fluges MH17 durch eine Flugabwehrrakete über der Ostukraine ermittelt hätten.

Geprüft werden auch ein Zusammenstoss mit einem Flugobjekt wie etwa einer Drohne, ein Triebwerksschaden und ein Terroranschlag.

Die Ukrainer gedachten am Donnerstag der 176 Todesopfer. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief einen Tag der Trauer aus. Die Fahnen wehten auf halbmast. In den Fernsehprogrammen und im Radio sollte auf Unterhaltungsformate verzichtet werden. Am Kiewer Flughafen Boryspil legten viele Menschen Blumen nieder. Dort hätte die Maschine eigentlich am Mittwochmorgen gegen 8.00 Uhr Ortszeit landen sollen.

Bild: EPA

Aufgrund des Konflikts im Nahen Osten sollen Flüge im irakischen Luftraum aus Sicht der europäischen Flugaufsicht (EASA) vermieden werden. Das sei eine Schutzmassnahme, teilte die EASA auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA mit. Zudem haben laut den Angaben der EASA bereits manche europäischen Fluggesellschaften ihre Routen angepasst. (sda/dpa)

Priorität sei es, die wahren Gründe für den Absturz herauszufinden. An den Ermittlungen vor Ort und der «Entschlüsselung der Flugschreiber» beteiligten sich nach seinen Angaben 45 ukrainische Behördenvertreter und Experten.

Bild: AP

Flug PS752 war kurz nach iranischen Raketenangriffen auf zwei von den US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak abgestürzt. Die Ursache war am Donnerstag weiter unklar.

Flugschreiber im «Ausland» auswerten

Die ukrainischen Ermittler untersuchen nach den Worten des Sekretärs des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, sieben Thesen, darunter eine Explosion des Triebwerks aufgrund eines technischen Problems, einen Bombenanschlag sowie den Einschlag einer iranischen Abwehrrakete. Derzeit gebe es allerdings keinen Hinweis auf einen Raketeneinschlag, sagte Danilow der Nachrichtenagentur AFP.

Teheran will die Flugschreiber im «Ausland» auswerten lassen, hatte sich jedoch am Mittwoch geweigert, sie den USA oder Boeing zur Auswertung zu überlassen. Ausser den USA sind nur wenige Länder technisch zu einer Analyse der «Black Boxes» in der Lage, darunter Deutschland und Frankreich.

US-Aussenminister Mike Pompeo mahnte am Mittwoch eine umfassende Kooperation des Iran an. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte, seine Regierung werde gemeinsam mit ihren internationalen Partnern dafür sorgen, «dass dieser Absturz gründlich untersucht und die Fragen der Kanadier dazu beantwortet werden».

Nach iranischen Angaben telefonierte Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag mit seinem kanadischen Kollegen François-Philippe Champagne. In Kanada lebt eine grosse Zahl von Iranern, für die UIA spezielle Angebote mit Zwischenstopp in Kiew im Programm hat.

Bild: AP

Rund 30 von ihnen stammten aus dem westkanadischen Edmonton und seiner Umgebung, wie ein Vertreter der dortigen iranischen Gemeinde mitteilte. Mindestens 25 Passagiere waren der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge minderjährig. 13 Opfer waren Studenten der renommierten Scharif-Universität für Technologie in Teheran.

Die ukrainische Unglücksmaschine war laut UIA erst am Montag technisch überprüft worden. Es war der erste tödliche Absturz einer UIA-Maschine. Die Fluggesellschaft gehört zum Teil dem umstrittenen Oligarchen Igor Kolomoiski, der Selenski nahestehen soll. (cbe/aeg/sda/afp)

