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Irans Militär richtet Drohungen an USA und deren Verbündete

Irans Militär richtet Drohungen an USA und deren Verbündete

20.09.2026, 13:4920.09.2026, 13:49
Women draped in Iranian flags march during the state-organized &quot;Janfada,&quot; or &quot;Sacrifice for Iran,&quot; military-style parade in Tehran, Iran, Friday, Sept. 18, 2026. (AP Photo/Vahid Sa ...
Der Iran und die USA sind immer noch im Konflikt.Bild: keystone

Das iranische Militär warnt die USA vor neuen Angriffen auf das Land. Das militärische Hauptquartier Chatam al-Anbija, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt, erklärte laut Nachrichtenagentur Fars, alle Stützpunkte und Interessen der USA in der Region würden ohne jegliche Einschränkung oder Rücksichtnahme kontinuierlichen, wirksamen und schmerzhaften Angriffen ausgesetzt sein. Alle Länder in der Region, die einen Angriff der USA unterstützten, würden als Komplizen betrachtet. Sie könnten keine Zurückhaltung oder Nachsicht erwarten.

Das Militär beruft sich auf unbestätigte Berichte über ein Treffen von US-Vertretern in einem europäischen Land, bei dem Vereinbarungen über erneute Angriffe auf den Iran getroffen worden sein sollen. Einige arabische Länder in der Region sollen grünes Licht gegeben haben. (sda/dpa)

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