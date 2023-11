Fünfjährige und Frau bei Messerattacke in Dublin schwer verletzt

Der Vorfall hatte sich um kurz vor 14.00 Uhr (Ortszeit, 15.00 Uhr MEZ) am Parnell Square East im Zentrum der irischen Hauptstadt ereignet. Regierungschef Leo Varadkar zeigte sich schockiert. Er dankte den Rettungskräften, die schnell am Tatort gewesen seien. Justizministerin Helen McEntee sprach von einem «entsetzlichen Angriff auf drei unschuldige Kinder und eine Frau».

Dem Bericht zufolge hatte der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann die Kinder attackiert, als sie sich vor einer Krippe in einer Schlange aufstellten. Bei der verletzten Frau soll es sich um eine Mitarbeiterin der Krippe handeln, die dazwischengegangen war, um die Kinder zu schützen. Mehreren Passanten gelang es demnach, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei einem Messerangriff in der irischen Hauptstadt Dublin sind ein fünfjähriges Mädchen und eine Frau schwer verletzt worden. Das berichtete der irische Rundfunksender RTÉ am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei und Rettungskräfte. Zwei weitere Kinder hätten leichte Verletzungen erlitten. Ein Tatverdächtiger, der noch vor Ort festgenommen wurde, soll ebenfalls ernste Verletzungen davongetragen haben.

In der Innenstadt von Dublin hat sich am Donnerstagnachmittag eine Messerattacke ereignet, 23. November 2023.

In der Innenstadt von Dublin hat sich am Donnerstagnachmittag eine Messerattacke ereignet, 23. November 2023. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Feuerpause beginnt am Freitag um 6 Uhr +++ 190 Menschen aus Schifa-Spital evakuiert

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Grosse watson-Umfrage zeigt: So steht die Bevölkerung zum Autobahnausbau in der Schweiz

Warum du am Black Friday nichts kaufen solltest

«Basel–London in rund 5 Stunden»: SBB prüfen direkten Zug nach England

«Highway to Hell» – diese Autobahnkosten tun dem Portemonnaie ganz schön weh

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Der Bundesrat will die Hamas verbieten – das Wichtigste in drei Punkten

Der Bundesrat hat an der Sitzung vom 22. November 2023 beschlossen, dem Parlament ein Gesetz über das Verbot der Organisation Hamas in der Schweiz zu beantragen. Er hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) und das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) damit beauftragt, einen Entwurf für ein Bundesgesetz auszuarbeiten. Weiter wurde er weiter über Finanzströme informiert, die mittels NGO an die Hamas geflossen sein sollen.