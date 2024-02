IS-Anhänger nach Flucht in Wien wieder festgenommen

IS-Anhänger flüchtet aus Klinik in Wien – und wird wieder geschnappt

Ein aus einer Wiener Klinik geflohener mutmasslicher Anhänger der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) ist nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA wieder gefasst worden. Der 19-Jährige, gegen den wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt werde, sei am Samstag festgenommen worden, erfuhr die APA aus Sicherheitskreisen.

Der Verfassungsschutz habe den Österreicher mit tunesischen Wurzeln in Gewahrsam genommen, hiess es. Der 19-Jährige war aus Krankheitsgründen in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt worden. Bei einem Termin im Krankenhaus entwischte er am Freitag seinen Bewachern. In diesem Zusammenhang werde ein mögliches Fehlverhalten der ihn begleitenden Beamten geprüft, hiess es. (sda/dpa)