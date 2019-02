International

Israel

Professorin erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel



Bild: screenshot twitter/HaresBoys

«Palästinensische Gebiete sind Labors»: Professorin erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel

Die israelische Professorin Nadera Shalhoub-Kevorkian erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Regierung. An einem Gastvortrag an der Columbia University in New York sagte sie, dass die israelische Besatzung Pharmaunternehmen die Erlaubnis erteilt hätte, medizinische Tests an palästinensischen und arabischen Gefangenen durchzuführen.

Damit aber noch nicht genug: Die Dozentin der Hebräischen Universität Jerusalem gab weiter an, dass in den besetzten Gebieten auch Waffen an Kindern getestet werden würden. Die Daten dazu hat sie laut «Middle Easy Monitor» während einem Forschungsprojekt gesammelt.

Bild: screenshot twitter/BARAKAT_Sultan

«Palästinensische Gebiete sind Labors», sagt Shalhoub-Kevorkian. Die Ausgangssperren und die Unterdrückung der Bevölkerung durch die israelische Armee würden «Erfindungen von Produkten und Dienstleistungen staatlich finanzierter Sicherheitsfirmen» fördern.

Schwere Vorwürfe gegen Israel

Die israelischen Behörden wollten vergangene Woche den Leichnam von Fares Baroud nicht an seine Familie übergeben. Der Palästinenser starb in einem israelischen Gefängnis und soll an mehreren Krankheiten gelitten haben. Seine Verwandten vermuten, dass er Opfer solcher Tests wurde und forensische Untersuchungen dies offenbaren könnten.

Der Verdacht, dass Israel Medikamententests an Gefangenen durchgeführt, ist keinesfalls neu. 1997 berichtete die hebräischsprachige Tageszeitung Yedioth Ahronoth, dass das israelische Gesundheitsministerium Pharmaunternehmen dazu die Erlaubnis erteilt hätte. Mehr als 5000 solcher Tests sollen zum damaligen Zeitpunkt bereits stattgefunden haben.

Bild: AP/AP

Der palästinensische UN-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, kritisiert Israel scharf. So würden getötete Palästinenser «mit fehlenden Hornhäuten und anderen Organen» überstellt werden.

Der Verdacht der Organentnahme bestätigt auch Robrecht Vanderbeeken. Der Kultursekretär der belgischen Gewerkschaft ACOD sagte im August 2018, dass die Bevölkerung im Gazastreifen «verhungert, vergiftet und Kinder für ihre Organe entführt und ermordet werden». (vom)

