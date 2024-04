Netanjahu gesteht Angriff auf Helfer in Gaza

Netanjahu gesteht Angriff auf «unschuldige» Helfer in Gaza

Der israelische Premierminister, Benjamin Netanjahu, hat zugegeben, dass ein «unbeabsichtigter» israelischer Angriff «unschuldige Menschen» im Gazastreifen getötet hat.

So wurden bei einem Angriff auf einen Convoi sieben Mitarbeitende des Hilfswerks World Central Kitchen getötet. Bei den Opfern handelte es sich um einen amerikanisch-kanadischen Doppelbürger, mindestens einen palästinensischen Arbeiter sowie Personen aus Australien, Polen und dem Vereinigten Königreich.

In einer Videobotschaft auf Hebräisch sagte er:

«Leider gab es in den vergangenen 24 Stunden einen tragischen Fall, bei dem unsere Streitkräfte unabsichtlich unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen haben.»

Er ergänzt, dass so etwas im Krieg passiere – «wir überprüfen es bis zum Ende, wir stehen in Kontakt mit den Regierungen und wir werden alles tun, damit so etwas nicht wieder passiert.»

Vorwurf von «gezieltem Angriff»

Erin Gore, CEO von World Central Kitchen, sprach gegenüber der «Washington Post» von einem «gezielten Angriff» der israelischen Streitkräfte. Die gemeinnützige Nahrungsmittelhilfe war bisher massgeblich an den Hilfslieferungen in den Gazastreifen beteiligt und hatte sich jeweils mit den israelischen Behörden koordiniert:

«Obwohl die Bewegungen mit den israelischen Verteidigungskräften koordiniert worden waren, wurde der Konvoi getroffen, als er das Lagerhaus von Deir al-Balah verliess. Das Team hatte dort mehr als 100 Tonnen humanitäre Nahrungsmittelhilfe entladen, die auf dem Seeweg nach Gaza gebracht worden waren.»

Zudem seien die Helfer in einer «konfliktfreien Zone» unterwegs gewesen, so Gore. Und mindestens zwei Autos des Konvois seien mit dem Logo von World Central Kitchen gekennzeichnet gewesen.

In einem Statement auf der Website von World Central Kitchen heisst es, dass der Betrieb in Gaza per sofort eingestellt werde. Weiter heisst es da:

«Dies ist nicht nur ein Angriff gegen uns, es ist ein Angriff auf humanitäre Organisationen, die in den schlimmsten Situationen auftreten, in denen Lebensmittel als Kriegswaffe eingesetzt werden. Das ist unverzeihlich.»

(yam)

Update folgt.