Verdächtiger plante Anschlag mit Schusswaffen auf israelische Botschaft in Berlin

Der festgenommene mutmassliche Unterstützer der Terrororganisation IS plante einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

