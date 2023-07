Israels Parlament verabschiedet Gesetz zu umstrittenem Justizumbau

«Netanjahu reisst das Land auseinander» – die angespannte Lage in Israel in 8 Punkten

In einer norwegischen Kleinstadt ist ein Auto in mehrere Menschen hineingefahren. Bei dem Vorfall im Zentrum der Stadt Drøbak gab es am Sonntag mehrere Verletzte, wie die zuständige Polizei über Twitter mitteilte. Am frühen Abend sprach sie von einer Person in kritischem Zustand, drei Schwerverletzten sowie drei Leichtverletzten.