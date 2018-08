International

Italien

Lastwagen explodiert in Bologna



Lastwagen explodiert: Riesiger Feuerball am Himmel von Bologna

In der Nähe des Flughafens von Bologna in Italien ist es auf der Autobahn zu einer Explosion gekommen. Ein Lastwagen sei aus noch unbekannten Gründen explodiert, sagte ein Sprecher der Kommune am Montag.

Die Feuerwehr schrieb auf Twitter, dass es sich um einen Tankwagen handele. Die Autobahn führt auch am Flughafen Bologna entlang. Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben.

Auf einem Foto der Feuerwehr aus der Luft waren dunkler Rauch und brennende Autos auf einem Parkplatz zu sehen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es könnte Verletzte gegeben haben, offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Mehrere Strassen wurden gesperrt.

Die Explosion wurde in verschiedensten Videos festgehalten:

BREAKING NEWS: Explosion reported at Bologna airport in Italy. pic.twitter.com/uhbn8n2lU7 — Breaking News Alert (@PzFeed) 6. August 2018

(sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare