Silvio Berlusconi leidet offenbar an Leukämie

Silvio Berlusconi. Bild: keystone

Gestern wurde der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit Herzproblemen auf die Intensivstation im Mailänder San Raffaele Spital eingeliefert. Heute meldet der Corriere della Sera: Berlusconi leidet an Leukämie.

Die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete am Mittwoch, der 86 Jahre alte Parlamentarier wurde wegen Herz-Kreislauf- und Atemproblemen in Spital gebracht. Bereits letzte Woche war er in Behandlung gewesen.

(aeg)