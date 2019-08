International

Silvio Berlusconi will in der Opposition bleiben



Die PD und die Fünf-Sterne-Bewegung finden sich – so reagieren Salvini und Berlusconi

Der Chef von Italiens rechtsnationalistischer Lega und scheidender Innenminister Matteo Salvini hat den «Postenschacher» scharf kritisiert, der im Rahmen der Regierungsverhandlungen zwischen dem vormaligen Partner Cinque Stelle (Fünf Sterne) und den oppositionellen Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) im Gange sei.

Das einzige Klebemittel der beiden ungleichen Parteien sei der «Hass» gegen ihn und seine Lega, kritisierte Salvini.

In einer Ansprache nach seiner Konsultation mit Staatspräsident Sergio Mattarella am Mittwoch warnte Salvini vor einer «langen Agonie», die Italien mit einer neuen Regierung aus Cinque Stelle und Partito Democratico bevorstehe. Das neue Kabinett würde sich auf eine wacklige Mehrheit ohne Zukunftsperspektiven stützen.

Die beiden künftigen Partner seien eine Minderheit im Land, wie aus den Wahlgängen der letzten eineinhalb Monate hervorgegangen sei, sagte Salvini. Eine Allianz aus «Wahlverlierern» nannte er einen «verrückten Plan».

Der Partito Democratico habe alle Wahlen seit 2018 verloren und zwar Parlaments-, Regional- und EU-Wahlen, argumentierte der Lega-Chef. «Wozu dienen Neuwahlen, wenn die Verlierer die Macht zurückerlangen? Die Wahlverlierer wollen wieder regieren», sagte Salvini, der zu Neuwahlen im Oktober drängte.

«Wer Angst vor Neuwahlen hat, wird nicht ewig vor dem Volk wegrennen können»

«Wer Angst vor Neuwahlen hat, wird nicht ewig vor dem Volk wegrennen können», fügte der 46-jährige Mailänder hinzu. Er warnte, dass sich die neue Regierung unter Brüssels Druck von seinem Einwanderungskurs der «geschlossen Häfen» abwenden könnte.

Die Lega sei zu einer harten Opposition bereit. Ihr Ziel sei es, so rasch wie möglich zu Neuwahlen zu gelangen, die sie mit breiter Mehrheit zu gewinnen hoffe. Damit könne sie Italien künftig stabile Regierungsverhältnisse sichern.

Berlusconi hat andere Pläne

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, Chef der rechtskonservativen Forza Italia, hat bei Konsultationen mit Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom vor einer neuen Regierung aus Partito Democratico und Fünf-Sterne-Bewegung gewarnt.

Italien brauche dringend eine «liberale Wende», die auf Steuersenkung, Kampf gegen das Staatsdefizit und Senkung der Lohnnebenkosten basiere, sagte Berlusconi.

«Wir sind in Italien die Erben und die Garanten der liberalen, demokratischen und christlichen Tradition in Italien. Forza Italia wird in der Opposition bleiben»

Der 82-jährige Berlusconi sprach sich für eine Wiederbelebung einer Mitte-Rechts-Allianz mit der Lega um Innenminister Matteo Salvini aus. «Wir sind in Italien die Erben und die Garanten der liberalen, demokratischen und christlichen Tradition in Italien. Forza Italia wird in der Opposition bleiben», kündigte der viermalige Regierungschef an.

Berlusconis rechtskonservative Forza Italia, die auf Neuwahlen drängt, werde hart arbeiten, um wieder zur stärksten Partei in Italien und im Mitte-Rechts-Lager aufzurücken. «Eine Mitte-Rechts-Allianz, die wir neu beleben wollen, wird eine glaubhafte Alternative für Italien darstellen», sagte Berlusconi.(mim/sda/apa)

