International

Italien

Seilbahn-Gondel bei Stresa stürzt ab – Zahl der Todesopfer steigt auf 13



Bild: keystone

Seilbahn-Gondel bei Stresa stürzt ab – Zahl der Todesopfer steigt auf 13

Im Piemont hat sich unweit der Schweizer Grenze auf der italienischen Seite des Lago Maggiore ein schwerer Unfall ereignet: Eine Gondel der Stresa-Mottarone-Seilbahn, in der sich nach neusten Meldungen 14 Personen befanden, stürzte kurz vor 13 Uhr ab; 13 Todesopfer sind zu beklagen. Die Gondel stürzte laut Angaben der Bergrettung aus relativ grosser Höhe in bewaldetes Gelände. Sie wurde am Boden zerschmettert.

Die zerschellte Gondel der Seilbahn 🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Die Seilbahn, die den Ort Stresa mit dem knapp 1500 Meter hohen Monte Mottarone verbindet, war nach der Corona-bedingten Schliessung erst im April wieder in Betrieb genommen worden. Der Unfall ereignete sich etwa 300 Meter vor der Bergstation und 100 Meter vor dem letzten Mast, wo die Seilbahn am weitesten vom Boden entfernt ist, wie «La Stampa» berichtet.

Feuerwehr und Rettungskräfte konnten die Verletzten bergen und in Krankenhäuser transportieren. Zwei Kinder wurden in kritischem Zustand mit dem Helikopter in ein Turiner Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar. Ersten Angaben zufolge hat der Absturz einen Zusammenhang mit dem Seil.

Bei den Rettungsarbeiten kam es zu einem weiteren Unfall, als ein Feuerwehrauto umkippte. Dabei gab es keinen Personenschaden.

Bild: watson

Keine Informationen über Schweizer Opfer

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte Kenntnis von dem Unglück, wie es am Nachmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Das Schweizerische Generalkonsulat in Mailand stehe in Kontakt mit den italienischen Behörden. Dem EDA lagen keine Informationen über Opfer oder Verletzte aus der Schweiz vor. Abklärungen waren in Gang.

Die Seilbahn war zwischen 2014 und 2016 wegen Renovationsarbeiten nicht in Betrieb. Sie ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der zweite beginnt auf 803 Meter Höhe und führt zum Gipfel auf 1491 Meter über Meer.

Bild: watson

Die Gegend um den Lago Maggiore ist bei Urlaubern beliebt. Erst seit Samstag dürfen in Italien die Seilbahnen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Das hatte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi in Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen kürzlich beschlossen. (dhr)

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die dramatischsten Brückeneinstürze 1 / 20 Die dramatischsten Brückeneinstürze quelle: epa/efe / giorgio viera Baupfusch? Mehrere Gebäude stürzen nach Erdbeben ein Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter