Bahnverkehr zwischen Cadenazzo und Luino bleibt unterbrochen

Zugstrecke Cadenazzo und Luino bleibt unterbrochen



Der Bahnverkehr zwischen Cadenazzo TI und Luino (I) bleibt nach dem Erdrutsch vom Freitag bis zum Betriebsschluss am Samstag eingestellt. Da die Strasse wieder passierbar ist, verkehren neu Ersatzbusse.

Dies teilten die SBB am Samstagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Wann mit der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs zu rechnen sei, konnte SBB-Sprecher Oli Dischoe auf Anfrage von Keystone-SDA nicht sagen. Die Hoheit darüber liege auf italienischer Seite bei der Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Bei dem Erdrutsch in der Nacht auf Freitag in Maccagno am Ostufer des Lago Maggiore wurden eine Lokomotive von SBB Cargo International und zwei Bahnwagen beschädigt. In der Folge wurde der Bahnverkehr eingestellt. Reisende vom Tessin zum Flughafen Malpensa wurden über Mendrisio umgeleitet. Auch die Strasse war zunächst nicht befahrbar.

Zwischen Cadenazzo und Mailand Malpensa kam es in der Vergangenheit etwa nach starken Regenfällen mehrmals zu Einschränkungen. Die Strecke verläuft grösstenteils direkt zwischen einem Berghang und dem Lago Maggiore.

