Brutaler Überfall in Italien: Bande schneidet Frau Ohrläppchen ab

Bei einem Überfall in einer Villa in Lanciano in der mittelitalienischen Region Abruzzen ist ein Ehepaar schwer misshandelt worden. Vier vermummte Täter verwüsteten das Haus und fesselten das Paar. Der Frau wurde das rechte Ohrläppchen abgeschnitten.

Damit wollte die Bande das Ehepaar zwingen, ihnen Kreditkarten und den Code des Tresors zu geben, wie italienische Medien berichteten. Der behinderte Sohn des Paares wurde nicht gefesselt. Das Ehepaar blieb zwei Stunden lang in den Händen der Kriminellen.

Zwei Mitglieder der Bande fuhren zu einem Geldautomaten und hoben Geld ab, bevor sie ihren Opfern die Kreditkarten zurückgaben. Der 69-jährige Hausbesitzer erlitt durch Misshandlungen eine Gehirnerschütterung. (sda/apa)

