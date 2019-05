Streit zwischen di Maio und Salvini spitzt sich zu – Italien steht vor Regierungskrise

Pakt zwischen Mafia und Politik: Prozess in Palermo hat begonnen

Vor einem Schwurgericht in Palermo hat am Montag das Verfahren gegen mehrere Angeklagte, darunter hochrangige Politiker und Bosse der Mafia, wegen eines mutmasslichen Paktes zwischen dem Staat und der Cosa Nostra in den 90er-Jahren begonnen.

Angeklagt sind unter anderem der prominente Carabinieri-Hauptmann Giuseppe Donno und bekannte Politiker, wie der Vertrauensmann von Ex-Premier Silvio Berlusconi, Marcello Dell 'Utri. Wegen Mafia-Verstrickungen und Verleumdung muss sich auch Massimo …