International

Italien

Im Dezember beginnt der Abriss der Unglücksbrücke in Genua



Im Dezember beginnt der Abriss der Unglücksbrücke in Genua

Bild: EPA/ANSA

Der Abriss der Reste der Unglücksbrücke von Genua soll am 15. Dezember beginnen. Wenn alles nach Plan laufe, solle dann mit dem westlichen Rumpf begonnen werden, sagte der Bürgermeister der italienischen Stadt, Marco Bucci, am Montag in einem TV-Interview.

Die Arbeiten sollten beginnen, sobald die Beschlagnahmung der Brücke aufgehoben sei. Die Morandi-Autobahnbrücke war Mitte August eingestürzt, 43 Menschen kamen ums Leben. Die beiden Rumpfteile stehen noch. Der italienische Stararchitekt Renzo Piano ist mit dem Neubau einer Brücke beauftragt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen den Autobahnbetreiber. (wst/sda/dpa)

Genua: Neues Video zeigt den Moment der Katastrophe Video: watson

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter