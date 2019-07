International

Hausarrest aufgehoben –«Seawatch»-Kapitänin Carola Rackete kommt frei

Carola Rackete ist wieder auf freiem Fuss: Eine Untersuchungsrichterin im sizilianischen Agrigent hat den Hausarrest der 31-jährigen deutschen Kapitänin der Sea Watch aufgehoben. Rackete war am Freitag entgegen den Aufforderungen der italienischen Behörden mit ihrem Schiff in den Hafen von Lampedusa eingelaufen.

Die «Sea Watch 3» hatte am 12. Juni insgesamt 53 Migranten vor Libyen aus Seenot gerettet. Aus medizinischen Gründen waren 13 von ihnen bereits zuvor vom Schiff evakuiert worden. Eine Notlage geltend machend hatte sich Rackete am Freitag dafür entschieden, den Hafen Lampedusa anzusteuern. In den zwei Wochen, in welcher die Sea Watch drei mit den Geretteten an Bord auf dem Mittelmeer trieb und auf eine Anlandegenehmigung in Italien hoffte, waren die Seenotretter Gegenstand einer hitzigen Debatte im Land. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulististischen Lega hatte Rackete dabei als Schlepperin, Verbrecherin und «kleine Angeberin» bezeichnet. (cbe)

Kapitänin der Sea-Watch 3 verhaftet Video: srf

