Römer toben: Tourist ritzt Namen ins Kolloseum ein

Eine Bestrafung würde durchaus happig ausfallen. Im Falle einer Verurteilung läge eine Busse von mindestens 15'000 Euro oder bis zu fünf Jahre Haft drin, berichtet «CNN» . 2014 brummten die Behörden einem russischen Touristen, der seine Initialen (ein K) in eine Mauer des Kolosseums einritzte, eine Busse von flotten 20'000 Euro auf.

Die Behörden wurde in der Tat informiert – der italienische Kulturminister äusserte sich am Montag höchstpersönlich zum Skandal-Vandalen:

Das fast 2000 Jahre alte Kolosseum ist seit Neustem um eine Inschrift reicher: «Ivan + Haley 23». Schöpfer dieses historisch wertvollen Zeitdokuments ist ein Tourist, der von einem Amerikaner auf frischer Tat ertappt wurde, wie er die Worte mit einem Schlüssel in die Mauer des Amphitheaters ritzte.

Bei einem vor mehreren Tagen im US-Bundesstaat Kalifornien gefundenen Toten handelt es sich um den britischen Schauspieler Julian Sands. Die Leiche sei eindeutig identifiziert worden, teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino am Dienstag (Ortszeit) mit. Die genaue Todesursache werde noch untersucht. Wanderer hatten die sterblichen Überreste des 65-Jährigen am Samstag in einer Bergregion gefunden.