International

Italien

«Ist doch witzig» – Kellner in Rom beleidigt schwules Paar auf der Quittung



bild:unsplash/gaycenter

«Ist doch witzig» – Kellner in Rom beleidigt schwules Paar auf der Quittung

Für ein homosexuelles Paar in Rom endete ein Restaurantbesuch mit einer homophoben Beleidigung. Als der 21-jährige Italiener und sein fester Freund die Quittung bekamen, stand auf dieser zuerst der Sonderwunsch «kein Schafskäse» und dann «Schwuchtel» notiert (Frocio).

Als das Paar den Kellner darauf ansprach, soll dieser behauptet haben, das Ganze sei ein Computerfehler, der doch witzig sei. "Keiner lacht", soll der römische Gast geantwortet haben. «Ich lasse mich von niemandem so beleidigen.»

Das Gay Center Rom veröffentlichte daraufhin am Donnerstag ein Foto der Quittung. «Leider erhalten wir jedes Jahr mehr als 20.000 Beschwerden wegen Homophobie-Episoden, und viele dieser Episoden werden von den Angreifern als lustig angesehen», berichtet Fabrizio Marrazzo, der Sprecher der Organisation in einer Stellungsnahme auf der Website. «Es ist nicht akzeptabel, dass ein schwules Paar nicht in ein Restaurant in der Hauptstadt gehen kann, ohne sich den Abend durch eine Beleidigung verderben lassen zu müssen.»

Er ruft Römer und Touristen dazu auf, das Lokal zu boykottieren. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Virginia Raggi, müsse ihm die Lizenz entziehen, forderte er weiter. Die Stadtverwaltung sprach von einem "schwerwiegenden Vorfall" und kündigte eine Untersuchung an.

(jd/dpa)

Knackeboul im Bett mit Madeleine – ein Albtraum in 10 Akten Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare