Brenner gesperrt – Überschwemmungen nach heftigem Regen in Norditalien



Bild: EPA/ANSA

Nach einem Murenabgang ist die Brenner-Autobahn in Südtirol erneut gesperrt worden. Die Strecke zwischen Brenner und Sterzing in Italien sei wegen «aussergewöhnlicher Ereignisse» in beiden Richtungen zu, erklärte der Betreiber am Montag.

Am Vorabend war nach heftigem Regen eine Mure auf die wichtige Verkehrsachse abgegangen, mehrere Fahrzeuge wurden erfasst. Es gab keine schwer Verletzten. Zwischenzeitlich war die Autobahn wieder offen. Auch am Montag hielt das Unwetter an. Das Nachrichtenportal stol.it berichtete, es bestehe die Gefahr, dass eine Elektroleitung auf die Autobahn stürze.

Eine Unwetterfront mit Starkregen und Sturmböen hat in Italien seit Sonntag mehrere Menschenleben gekostet und zu Sachschäden geführt. Für Montag wurde eine Verschlechterung der Lage erwartet. In Kärntens friaulischer Nachbarprovinz Udine kam es zu starken Überschwemmungen.

Im ganzen Land herrschte höchste Alarmbereitschaft. In mehreren Regionen und auch in Rom blieben Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen, die Menschen sollten nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Der Pegel des Flusses Po, des längsten Flusses Italiens, stieg infolge der schweren Niederschläge innerhalb von 24 Stunden um zweieinhalb Meter. In der Dolomiten-Ortschaft Cortina mussten 40 Personen ihre Wohnungen verlassen, weil der Fluss Bigontina über die Ufer zu treten drohte. Auch im Raum der norditalienischen Stadt Vicenza kam es zu Überschwemmungen.

Venedig stand nach heftigen Regenfällen ebenfalls unter Wasser. Der Pegel sollte am Montag um 14.00 Uhr eine Höhe von 150 Zentimetern erreichen, wie das örtliche Gezeiten-Überwachungszentrum mitteilte. Wie bei «Acqua alta» üblich, wurden Holzstege aufgestellt, damit Passanten weitgehend trockenen Fusses ihr Ziel erreichen konnten.

Auch aus der toskanischen Provinz Grosseto wurden Überschwemmungen gemeldet. Beim regionalen Verkehr gab es Probleme, weil Bäume auf die Strasse stürzten. Wegen des starken Windes gab es Schwierigkeiten bei den Fährenverbindungen zwischen Neapel und den Inseln Capri und Ischia. (aeg/sda/dpa/apa)

