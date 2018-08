International

Italien

Was das Modelabel Benetton mit Genua zu tun hat



Auf die Trauer folgt der Streit – was das Modelabel Benetton mit Genua zu tun hat

peter riesbeck / watson.de

Noch wird unter den Trümmern der eingestürzten Morandi-Brücke in Genua nach Vermissten gesucht. Aber die politischen Parteien des Landes haben längst begonnen und aus der Katastrophe Kapital zu schlagen.

Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega Nord, sieht im Einsturz der Brücke ein Versagen des alten Systems

Chef der rechten Lega Nord, sieht im Einsturz der Brücke ein Versagen des alten Systems Verkehrsminister Danilo Toninelli, von der populistischen 5-Sterne-Bewegung, schürt Fremden- und EU-Feindlichkeit und macht «polnische LKW» für das Unglück verantwortlich

von der populistischen 5-Sterne-Bewegung, schürt Fremden- und EU-Feindlichkeit und macht «polnische LKW» für das Unglück verantwortlich Arbeitsminister Luigi Di Maio, Chef der 5-Sterne-Bewegung, legt sich mit dem ehemaligen Premierminister Matteo Renzi an. Er habe die Konzession für den Autobahnbetreiber Autostrada gegen Spendengelder von Modelabel Benetton ohne Ausschreibung verlängert. Der Hintergrund: Benetton ist mit 30 Prozent an der Autobahngesellschaft beteiligt.

Der Streit und warum Benetton jetzt zittern muss in 3 Akten.

Battle I: Di Maio vs. Renzi

In den sozialen Medien ging es nach dem Unglück heftig zur Sache.

Arbeitsminister Di Maio erklärte:

«In das Gesetzespaket wurde 2015 über Nacht ein kleiner Passus eingeführt, dass die Lizenz für [den Autobahnbetreiber] Autostrada ohne jeglichen Wettbewerb verlängerte. All das wurde unternommen, um den Wahlkampf zu finanzieren.»

Der Sozialdemokrat Matteo Renzi, damals Regierungschef, konterte prompt auf Facebook.

Die Gegenrede

Renzi erklärte:

«Meine Wahlkampagne wurde nicht von Benetton finanziert. Mir stand zu jeder Zeit frei, diese Verträge zu stoppen.»

Ferner betonte der ehemalige Regierungschef:

«Ein zivilisiertes Land steht geeint zusammen, wenn es von einer Tragödie wie dieser heimgesucht wird.»

Renzi hofft auf Ruhe. Di Maios Strategie ist eine andere. Der Chef der populistischen 5-Sterne-Bewegung, die grossen Infrastrukturprojekten ohnehin skeptisch gegenübersteht, will die etablierten Parteien für das Versagen von Genua verantwortlich machen. Und damit für den maroden Zustand des Landes.

Battle II: Regierung gegen EU

Verkehrsminister Toninelli wettert gegen polnische Lkw auf italienischen Strassen, Innenminister Salvini gegen Sparvorgaben der Europäischen Union.

Die EU wies die Vorwürfe zurück und erklärte:

«Die EU hat Italien zu Investitionen in die Infrastruktur des Landes ermutigt.»

Salvinis Anschuldigung ist Quatsch, weil Investitionen ohnehin nicht auf das Etatdefizit von Eurostaaten angerechnet werden. Kommt aber gut das Brüssel-Bashing.

Die Botschaft: Die neue Regierung aus Rechts- und Links-Populisten will die Kontrolle über das Land zurück. Schuld sind eben immer nur die anderen.

Battle III: Alle gegen Benetton

5-Sterne-Chef Di Maio legte am Donnerstag nochmal nach: Dem Sender Radio24 sagte er:

«Ich bestätige die Entscheidung, Autostrada die Konzession [für die Autobahnen] zu entziehen.»

Der Konzern, der mit seiner Werbung gerne selbst provoziert, wird nun herausgefordert.

Benetton wurde 1965 gegründet. Vor allem in den 70er- und 80er-Jahren war das Label mit den bunten Klamotten hip. Das Geld der Familie floss in die Investmentfirma «Atlantia». Sie betriebt unter anderem rund 5000 Kilometer Autobahnen in

China

Spanien

Polen

Chile

Indien

Italien

In Italien könnte damit bald Schluss sein. Die Regierung will «Atlantia» die Rechte entziehen, die Autobahnen des Landes zu betreiben. Gegen eine Maut verpflichtet sich das Unternehmen, die Strassen zu unterhalten. Hat nicht geklappt, so Di Maio. Deshalb werde eine Strafe von bis zu 150 Millionen Euro fällig. Und die Konzession ist weg. Bitter für Benetton, das einst enge Bande zu Alt-Regierungschef Silvio Berlusconi pflegte, und im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 80 Millionen Euro machte.

Di Maios Vorwurf:

«Es war klar, dass diejenigen, die Strasse in Ordnung halten sollte, das nicht getan haben.»

Doch geht's der neuen Regierung nicht um die Familie Benetton. Das Vorgehen ist eine Kampfansage die alten Eliten des Landes.

Italiens Populisten von Links und Rechts nutzen das Unglück von Genua für den schleichenden Umbau des Landes.

Das Video vom Brückeneinsturz in Genua Video: watson

