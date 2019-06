Lega und Fünf-Sterne-Bewegung wollen wieder kooperieren

Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot in Venedig – zwei Verletzte

Ein ausser Kontrolle geratenes Kreuzfahrtschiff hat in Venedig eine Anlegestelle gerammt und ist mit einem Touristenboot zusammengestossen. Danach protestierten Kreuzfahrtschiff-Gegner aus Venedig gegen die Durchfahrt der Riesenschiffe und die nachgewiesenen Schäden für das Unesco-Weltkulturerbe.

Auf Amateurvideos in den so genannten sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie die «MSC Opera» am Sonntag mit dröhnendem Signalhorn langsam auf den Kai des Giudecca-Kanals zufährt, die Mauer …