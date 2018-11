Sätze, die man zweimal lesen muss: Berlusconi warnt vor Diktatur in Italien

Wie schwer ist Hischier verletzt? Meier hält Schnitt von einem Punkt pro Spiel

Nico Hischer verbrachte bei der 2:5-Niederlage seiner New Jersey Devils in Winnipeg nur etwas mehr als sechs Minuten auf dem Eis. Der Walliser verliess während des zweiten Drittels mit einer Oberkörper-Verletzung das Spielfeld und nahm zuerst auf der Ersatzbank Platz, bevor er in die Garderoben verschwand und nicht mehr auftauchte.

Über die Art seiner Verletzung ist noch nichts bekannt. Möglicherweise ist das linke Handgelenk betroffen.

Auf den anderen Eisfeldern der NHL vermochten zwei Schweizer …