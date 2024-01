Inferno am Flughafen in Tokyo – Flugzeug mit 300 Menschen an Bord brennt

48 Tote, Feuer und Erdrutsche – das verheerende Erdbeben in Japan in 6 Punkten

Auf Live-Bildern des japanischen Fernsehsenders TBS war am Dienstagabend (Ortszeit) zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verliessen. Alle Passagiere hätten das Flugzeug verlassen können, so Reuters. Ob es Verletzte gab, ist bisher nicht bekannt.

Ein Passagierflugzeug ist bei der Landung auf dem Tokioter Flughafen Haneda in Brand geraten. Es war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen, während der Flieger 516 der Japan Airlines (JAL) über die Landebahn schlitterte. 367 Passagiere hätten sich an Bord befunden, wie Reuters berichtet.

Am Dienstag ging ein Flugzeug der Japan Airlines in Tokyo beim Landeanflug in Flammen auf. 367 Passagiere konnten evakuiert werden. Gleichzeitig wird die Besatzung eines Flugzeugs der Küstenwache vermisst, mit dem der Passagierflieger möglicherweise kollidierte.

Happy New Fails! Hier gibt es 21 Lacher to go

Wie Putin 2024 zu seinem Triumph-Jahr machen will – in 5 Punkten

Inferno am Flughafen in Tokyo – 379 Menschen aus brennendem Flugzeug evakuiert

Vollgas vor den Wahlen: Belgien übernimmt EU-Ratsvorsitz

Belgien hat zum Jahreswechsel turnusgemäss den EU-Ratsvorsitz übernommen. Dem Land kommt damit in den kommenden sechs Monaten eine bedeutende Vermittlerrolle in der Europäischen Union zu. Besonders herausfordernd dürften neben dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und damit verbundenen schwierigen Diskussionen der EU-Länder zwei im Juni anstehende Wahlen werden: Neben der Wahl zum Europaparlament wählt am selben Tag auch Belgien eine neue Regierung.