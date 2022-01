Biden will Katar als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen

Der Präsident muss den Kongress vorab über eine solche Einstufung informieren, was Biden nun auch tun will. Katar hatte im vergangenen Sommer beim Evakuierungseinsatz ausländischer Bürger und einheimischer Helfer aus Afghanistan eine wesentliche Rolle gespielt. Das US-Militär unterhält dort einen grösseren Stützpunkt, der als Drehkreuz diente. (saw/sda/dpa)

US-Präsident Joe Biden will Katar offiziell als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen. Dies kündigte Biden am Montag bei einem Treffen mit dem Emir des Landes am Persischen Golf, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, im Weissen Haus an.

Auslandskorrespondenten in China beklagen «nie da gewesene Hürden»

Die ausländischen Korrespondenten in China beklagen «nie da gewesene Hürden» in ihrer Berichterstattung aus dem Land. In der jährlichen Umfrage des Auslandskorrespondentenclubs (FCCC) sagten 99 Prozent, dass die Arbeitsbedingungen nach ihrer Einschätzung nicht internationalen Standards entsprechen, wie am Montag aus einer Mitteilung hervorging. «Der FCCC ist besorgt über das halsbrecherische Tempo, mit dem die Medienfreiheit in China abnimmt.»