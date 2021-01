International

Julian Assange

Freilassung abgelehnt: Assange muss im Gefängnis bleiben



Freilassung abgelehnt: Julian Assange muss im Gefängnis bleiben

Bild: keystone

Wikileaks-Gründer Julian Assange bleibt in Grossbritannien in Haft. Ein Gericht in London lehnte am Mittwoch den Antrag der Verteidigung ab, den 49-Jährigen gegen Kaution freizulassen. (sda/dpa)

Mehr Infos in Kürze ...

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sieben Jahre in der Botschaft: Der Fall Julian Assange Julian Assange in der Botschaft Ecuadors festgenommen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter