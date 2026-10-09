recht sonnig
DE | FR
burger
International
Justiz

Streit in Gefängnis in Mexiko: 10 Tote

Streit unter Häftlingen: Zehn Tote in mexikanischem Gefängnis

09.10.2026, 08:3809.10.2026, 08:38

Bei einem Gewaltausbruch in einem Gefängnis im Westen Mexikos sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und 16 weitere verletzt worden. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, waren am Donnerstag (Ortszeit) während der Besuchszeit in der Haftanstalt in Mazatlán Schüsse gefallen.

epa13290611 Relatives of inmates held at El Castillo prison wait for information about them, after at least ten people died and sixteen more were injured following a riot, outside the facilities in Ma ...
Der Streit brach im Gefängnis von Mazatlán aus.Bild: keystone

Auslöser soll nach ersten Erkenntnissen ein Streit unter Häftlingen gewesen sein. Das Sicherheitspersonal habe daraufhin eingegriffen und die Situation unter Kontrolle gebracht. Auch schwer bewaffnete Polizeieinheiten kamen zu Hilfe. Bei den Todesopfern handelt es sich den Behörden zufolge um neun Gefangene sowie ein Kleinkind, das mit Angehörigen zu Besuch gekommen war.

Die Hafenstadt Mazatlán liegt in dem von Gewalt geprägten Bundesstaat Sinaloa, wo Drogenkartelle um die Vorherrschaft kämpfen. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das brutalste Gefängnis Brasiliens
1 / 10
Das brutalste Gefängnis Brasiliens
Insassen des Pedrinhas-Gefängnisses in Sao Luis. Die Haftanstalt galt früher als brutalste überhaupt.
quelle: getty images south america / mario tama
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schattenseiten von Jail Mail Schweiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Neuer Index zeigt: Schweiz bietet weltweit beste Bedingungen für den Kapitalismus
Die Schweiz bietet laut einem neuen Index der University of Virginia weltweit die besten Bedingungen für den Kapitalismus. Rückwirkend berechnet lag sie 2009 noch auf Rang 5. Grund für den Aufschwung sind die starken Banken.
Die Schweiz führt den neuen Global Capitalism Index (GCI) an. Mit 96,9 von 100 möglichen Punkten liegt sie 2025 vor den USA (95,0), Hongkong (94,5), Kanada (93,8) und Singapur (93,3). Das zeigt die erste Ausgabe des Index, den Forschende der University of Virginia Anfang Oktober veröffentlicht haben. Auf dem letzten Platz der 161 bewerteten Länder liegt Venezuela mit 8,9 Punkten.
Zur Story