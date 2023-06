Schwerer Verkehrsunfall in Kanada – mindestens zehn Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kanada sind ersten Informationen zufolge viele Menschen zu Schaden gekommen. Die Polizei der Provinz Manitoba im Zentrum des Landes sprach am Donnerstag von einem «Zusammenstoss mit vielen Opfern». Dabei blieb zunächst unklar, ob es sich um Verletzte oder Tote handelte. Alle verfügbaren Kräfte würden an der Unfallstelle eingesetzt.

Rauch an der Unfallstelle. Bild: twitter/chrisdca

Der öffentliche TV-Sender CBC berichtete unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass bei einer Kollision mit Beteiligung eines Sattelschleppers mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen seien. Genauere Informationen zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)