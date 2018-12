International

Klima

Rechte Politiker greifen 15-jährige Klimaaktivistin an



Rechte Politiker greifen 15-jährige Klimaaktivistin an – Shitstorm in 3 … 2 … 1 …

Greta Thunberg schwänzt seit August jeden Freitag die Schule. Mit dieser Aktion will sie auf den Klimawandel und die hohen CO2-Emissionen aufmerksam machen. Die 15-jährige Schwedin ging aber noch einen Schritt weiter: Am Klimagipfel im polnischen Katowice appellierte sie in ihrer Rede an das Gewissen der Politiker.

Viele waren begeistert von Thunbergs Auftritt, andere waren weniger davon angetan. So auch SVP-Nationalrat Claudio Zanetti. Er bezeichnet den Auftritt als «politisch korrekte[n] Kindsmissbrauch».

Politisch korrekter Kindsmissbrauch https://t.co/fT0Q0h2QhM — Claudio Zanetti (@zac1967) 16. Dezember 2018

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten.

Es scheint immer noch Männer zu geben, die einem jungen Mächen keine eigene Meinung zugestehen können. Und die Zivilcourage zeigt. Die Generation von Claudio Zanetti ist verantwortlich für die Misere der Welt. Dieses Mädchen hat mehr begriffen als Sie. — Martin Jäggi (@Maha_Jina) 17. Dezember 2018

Als ob die SVP noch nie Kinder für Ihre Werbung benutzt hat.....

Tun Sie doch nicht so scheinheilig.

Ja die Botschaft mag Ihnen missfallen, schön, darf ja jeder wie er will, aber hier von Kindsmissbrauch zu sprechen geht dann doch zu weit.

Mal einen Gang zurück schalten ;) — Jedistitch (@Jedistitch) 16. Dezember 2018

Mit der Drehbuchautorin und Filmregisseurin Güzin Kar lieferte sich Zanetti einen regelrechten Schlagabtausch.

Gutes Breispiel. Kinder dürfen im Filmbusiness arbeiten, aber es gibt gute Regeln für deren Schutz. Weshalb sollte dies in politischen Belangen anders sein? Warum nicht einfach mal ernst nehmen und zuhören? Und muss ich, Showgirl, dir, Politiker sagen, wie Ernstnehmen geht? — Güzin Kar (@Guzinkar) 16. Dezember 2018

Das kannst Du unmöglich ernst nehmen. — Claudio Zanetti (@zac1967) 16. Dezember 2018

Du als Parlamentarier schreibst gerade, dass man Jugendliche, die sich politisch einbringen, nicht ernst nehmen kann? Verzeih, aber das wäre skandalös. — Güzin Kar (@Guzinkar) 16. Dezember 2018

Ich habe 1:1 erlebt, wie Deine linken Freunde das Jugendparlament für ihre eigenen Ziele instrumentalisieren wollten. Ich bin dagegen eigeschritten und habe mich durchgesetzt. Ich erzähle Dir gerne einmal davon. — Claudio Zanetti (@zac1967) 16. Dezember 2018

Auch die ehemalige AfD-Politikerin Frauke Petry fand für den Auftritt der Schwedin keine positiven Worte. Hunderte waren anderer Meinung.

Das ist also das „wissenschaftliche“ Niveau der Klimawandeldiskussion 2018. Eine 15jährige Schwedin, die jeden Freitag die Schule schwänzt, aber offenbar mehr zu wissen glaubt als tausende Wissenschaftler. Infantil! https://t.co/HHtlHYS5ir — Frauke Petry (@FraukePetry) 16. Dezember 2018

Das ist also das „politische“ Niveau der Klimawandeldiskussion 2018. Eine 43jährige Deutsche, die jeden Tag das Denken schwänzt, aber offenbar mehr zu wissen glaubt als tausende Menschen. Infantil. — J A N K Ö P P E N (@koeppenjan) 16. Dezember 2018

Dieses Mädchen hat nicht nur den Klimawandel thematisiert. Sie hat eine Zivilgesellschaft angemahnt, die heute endlich auch den Blick in die Zukunft wagen muss❤️ — elke b. (@ElkeBarbera4) 16. Dezember 2018

Diese junge Dame hat verstanden was der Großteil der Wissenschaftler vertritt.

Vielleicht hätten Sie weniger schwänzen sollen. — Sam Ronin (@ronin_sam) 16. Dezember 2018

Haben sie auch recherchiert, warum sie schwänzt? Nicht um faul auf der Haut zu liegen und Steuergelder zu kassieren, sondern für die Zukunft der Menschheit. — Tom Pauly (@_tompauly_) 16. Dezember 2018

Immer interessant wie Erwachsene reagieren wenn Minderjährige sich als deutlich intelligenter erweisen...

Danke für dieses grandiose Beispiel, wer hier gerade das geistige Niveau einer 15 jährigen zeigt und wer nicht. — Ein Felix (@PhyFlx) 16. Dezember 2018

Die grössten Klimasünder

