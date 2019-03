International

Klimastreik

Greta Thunberg bekommt Filmpreis – und hält eine flammende Rede



Greta Thunberg bekommt Film-Sonderpreis – und hält flammende Rede

Die schwedische Umweltaktivistin hat in Berlin bei der Verleihung der Goldenen Kamera für stehende Ovationen gesorgt.

Greta Thunberg hat bei der Verleihung der Goldenen Kamera – Sonderpreis für Klimaschutz – einen flammenden Appell für die Rettung des Weltklimas gehalten. «Wir stehen jetzt an einem Scheideweg unserer Geschichte», sagte die schwedische Umweltaktivistin am Samstagabend in Berlin.

Thunberg rief Prominente auf, ihre Stimme zu erheben, da sie Einfluss auf Milliarden Menschen weltweit hätten. Die 16-Jährige ist zur Symbolfigur einer Protestwelle geworden, weil sie immer freitags für einen beherzteren Kampf gegen den Klimawandel demonstriert statt zur Schule zu gehen.

Bully Herbig hielt Laudation

Die Laudatio hielt der Komiker Michael «Bully» Herbig. Thunberg sei ein «echtes Phänomen», das uns aufgerüttelt habe. Mit Hass und Häme werde man sie nicht aufhalten.

Von den Zuschauern im Saal gab es Standing Ovations für Thunberg. Bei der Fernsehgala bekam sie den Sonderpreis Klimaschutz. Den Preis widmete sie denjenigen, die den Hambacher Forst schützten und die fossile Energie im Boden beliessen.

Thunberg kam in einem weissen Kleid zu der Gala und trug anders als sonst das Haar offen, nicht in Zöpfen. Vor der Verleihung gab die 16-Jährige Autogramme.

Greta Thunberg im Interview Video: YouTube/GOLDENE KAMERA

(sda/dpa)

Greta Thunberg: Das furchtlose Mädchen von Davos

Wie Greta Thunberg zum Vorbild einer Generation wurde

Abonniere unseren Newsletter