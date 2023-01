Wahl von McCarthy: Selten wurde Macht teurer erkauft

Kevin McCarthy ist nach einem denkwürdigen Wahlprozess neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Bild: keystone

Kommentar

Selten wurde Macht teurer erkauft

Der Republikaner Kevin McCarthy wird nach einem unwürdigen Schauspiel nun doch noch Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Den Preis für diese Einigung aber zahlen andere.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

«Auf die Knie», ruft jemand aus den Reihen der Demokraten. So tief sinkt Kevin McCarthy dann doch nicht. Aber dass der Fraktionsführer der Republikaner im US-Repräsentantenhaus zu Matt Gaetz geht, dem Wortführer seiner Erpresser, und vor laufenden Fernsehkameras um dessen Stimme bei der Wahl zum Sprecher bettelt: Man hätte nicht gedacht, dass es so unwürdig werden könnte.

Und doch wird es einen Moment später noch unwürdiger. Der Republikaner Mike Rogers aus Alabama versucht, Gaetz zu bedrängen, daraufhin greift ihm sein Fraktionskollege Richard Hudson von hinten quer übers Gesicht und zieht ihn weg.

Handgreiflichkeiten zwischen Republikaneren: Richard Hudson aus North Carolina hält Mike Rogers aus Alabama zurück Video: watson

So also geht die fünftägige Geiselhaft zu Ende, in der die Gruppe um Gaetz nicht nur ihre Fraktion gefangen hielt, sondern auch die US-amerikanische Öffentlichkeit: mit Handgreiflichkeiten unter Abgeordneten im Kapitol, auf den Tag genau zwei Jahre nach dem 6. Januar 2021. Es ist ein beschämendes Schauspiel, das die Republikaner hier bieten. Noch dazu in jenem Saal, indem in dieser Nacht viele Abgeordnete sitzen, die sich damals in Todesangst auf den Tribünen versteckten, während der von den Verschwörern um Donald Trump aufgehetzte Mob die Türen aufzubrechen versuchte.

Deren Ziel – einen Angriff auf die Demokratie dieses Landes – verfolgt nun offenkundig die Gruppe um Gaetz weiter, nur mit anderen Mitteln. Sie trieb McCarthy vor sich her, der so lange Zugeständnisse machte, bis er nichts mehr herzugeben hatte. Ihre Mitglieder sabotierten gezielt die Konstituierung des Parlaments, um ihre Macht zu demonstrieren und sich zu profilieren – zum Beispiel, weil sie darauf spekulieren, bei der nächsten Wahl 2024 für den Senat zu kandidieren und schon jetzt die Rolle des rechten Hardliners in ihrem jeweiligen Bundesstaat besetzen wollen.

Und sie reizten dieses Spiel bis in einen unfassbaren 15. Wahlgang aus, aus dem nun ausgerechnet Gaetz als Königsmacher hervorgeht – ein Rechtsextremer wie nach Drehbuch, der sich gern mit Holocaustleugnern umgibt, die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 mit vorantrieb und gegen den wegen Sex mit Minderjährigen ermittelt wurde.

Die Gier gestillt – fürs Erste

Dass es nun überhaupt einen Sprecher des Repräsentantenhauses gibt und das Land nicht länger ohne funktionierendes Parlament ist, das ist nicht McCarthys Verhandlungsgeschick zu verdanken und schon gar nicht einem Sieg der Vernunft auf Seiten der Blockierer. Sondern lediglich der Tatsache, dass deren Gier nach Macht und Aufmerksamkeit gestillt war – fürs Erste.

Denn die nächste Frage ist: Wie lange wird McCarthy im Amt bleiben? Er hat sich so sehr erpressbar gemacht für diese Mehrheit und den Extremisten seiner Fraktion so viel Einfluss eingeräumt, dass er ohne grosse Hürden wieder abzusetzen sein wird. Er ist kein gewählter Sprecher, sondern ein geduldeter. Und diejenigen, die ihn doch noch über diese Schwelle getragen haben – wohlgemerkt auch nur, indem sie sich enthielten und so das nötige Quorum senkten –, werden ihn das bei jeder Gelegenheit spüren lassen. Selten wurde Macht teurer erkauft.

Wie teuer, das wird sich noch zeigen. Es ist bislang unbekannt, was genau in den letzten Stunden und Minuten vor dem letzten Wahlgang verhandelt wurde. In jedem Fall soll der ganz rechte Flügel der Fraktion grossen Einfluss auf die Gestaltung der Geschäftsordnung erhalten – ein Ziel, das er seit langem verfolgt. Was – und wie – in diesem Parlament entschieden wird, liegt also in Zukunft massgeblich in der Hand von Extremisten.

Avancierte zum Königsmacher: Matt Gaetz. Bild: keystone

Wie weit man mit Erpressung kommt

Den Preis für diese Einigung zahlt deshalb nicht in erster Linie Kevin McCarthy. Sondern die US-Demokratie. Das Chaos und die Dysfunktionalität der vergangenen Tage, sie gehören ab jetzt endgültig zum parlamentarischen Werkzeugkasten. Mit dieser republikanischen Mehrheit wird in den kommenden zwei Jahren bis zur nächsten Wahl nicht nur kein Staat zu machen sein. Er wird im Zweifelsfall auch nicht zu retten sein, wenn es etwa darum geht, eine Zahlungsunfähigkeit der USA durch eine Anhebung der Schuldenobergrenze abzuwenden, was der rechte Flügel ablehnt. Und weit über diese Legislaturperiode hinaus strahlt das Signal, dass man mit Erpressung weit kommt, wenn man sie nur skrupellos genug betreibt.

Dafür ist nicht allein die Gruppe der Blockierer verantwortlich. Sondern auch McCarthy, der die Radikalisierung seiner Partei über Jahre hinweg mitbetrieben hat. Und der nun erlebt, was passiert, wenn man sich Leuten wie Gaetz ausliefert. McCarthy, so beschreibt es der linke Kommentator Elie Mystal, habe den Kongress brennen lassen, nur um der König der Asche zu werden: «Und alles, was wir davon in den kommenden zwei Jahren haben, ist ebendiese Asche.»

Nicht nur in den kommenden zwei Jahren, so möchte man hinzufügen. Denn das Märchen von der Sternstunde der Demokratie, zu der die Gruppe der McCarthy-Gegner ihre Sabotage stilisierte, wird sich in den Köpfen vieler Menschen festsetzen. Für die US-Demokratie, der es dank Menschen wie Trump und Gaetz, aber auch McCarthy am so dringend nötigen Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger fehlt, ist dies das Schlimmste, was passieren kann.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.