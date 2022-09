Kommentar

Donald Trump: Ein Klient, den sich die besten Anwälte nicht leisten können

Donald Trump hat illegal Geheimakten gehortet, juristisch sieht es für ihn gar nicht gut aus. Nur scheinen seine Verteidiger eher glühende Fans zu sein als echte Profis.

Carsten Luther / Zeit Online

Donald Trumps Anwältinnen und Anwälte sind sicher nicht zu beneiden. Womöglich werden sie gut bezahlt, auch wenn der frühere US-Präsident nicht gerade den Ruf geniesst, Rechnungen pünktlich zu begleichen. Rudy Giuliani und andere, die ihn bis zur Selbstaufgabe verteidigt haben, wissen das nur zu gut: Sie mussten ihrem Geld lange und teils vergeblich hinterherlaufen, nachdem Trump mit ihrer (das Wort trifft es gut) Performance unzufrieden gewesen war. Und wie aus den chaotischen Jahren im Weissen Haus bekannt, ist er schnell unzufrieden, wenn es nicht läuft. So wie in diesen Tagen. Was, wie so oft, schlicht an der Grösse des Ärgers liegt, den sich Trump selbst eingehandelt hat – aber eben auch an den Leuten, die ihn da wieder rausholen sollen.

Trump scheint Mühe zu haben, Anwälte zu finden, die ihn verteidigen wollen und/oder können. Bild: keystone

Für gewöhnlich würde dieser launische Klient wohl behaupten, nur die Besten in seinem Team zu haben (bis er irgendwann schon immer gewusst haben will, dass die nichts drauf haben). Nur scheint er gerade froh sein zu können, wenn er überhaupt noch jemanden findet, der seine Rechte angemessen vertreten kann. Seit Längerem berichten US-Medien von diesen Schwierigkeiten, auch wie sich Expertinnen und Experten aus der Branche teils lustig machen über das Vorgehen und die Argumente von Trumps Verteidigern. Jetzt wird langsam klar, was das für Trump bedeutet.

Wer ohnehin dem üblen Kult verfallen ist, der in Washington einen Mob gegen die Demokratie auf die Barrikaden gebracht hat, wer also weiter glaubt, mit diesem Mann werde Amerika wieder ganz gross, pfeif auf die Regeln, der mag vielleicht ganz heiss auf ein solches Mandat sein. Wer dagegen noch alle lauteren Werte beisammen hat, für den muss es toxisch sein nach allem, was Trump angerichtet hat. Prestige ist da für grosse Kanzleien nicht zu holen, sie fürchten eher die (sorry) Cancel Culture anderer Grosskunden, die eben auch verlässlich Honorare überweisen. Ausserdem sieht es juristisch gar nicht gut aus, nachdem das FBI kistenweise geheimnisbeladene Zettelwirtschaft aus Trumps Unruhesitz Mar-a-Lago geschleppt hat, die da einfach nicht hingehört.

Wieder mal keine Profis am Werk

Wen wundert es da, wenn Trump mal schnell einen Anwalt einstellt, weil ihm gefällt, was der im Fernsehen gesagt hat. Oder dass die Erfahrung einer seiner Anwältinnen zuoberst darin besteht, Justitiarin eines Parkhausbetreibers gewesen zu sein. Oder dass eine andere vor allem mit ihrer Sendung auf dem rechtsextremen Kanal One America News Network aufgefallen ist. Generell, dass da eher glühende Trumpisten am Werk zu sein scheinen als echte Profis. War ja zu Regierungszeiten nicht anders.

Was bisher aus gerichtlich veröffentlichten Dokumenten und Äusserungen über ihre Strategie bekannt ist, klingt gelegentlich so, als hätte Trump selbst es diktiert: Der Präsident darf machen, was er will (er ist aber nicht mehr Präsident), die Ermittlungen sind politisch motiviert (sind sie nicht), wir haben immer kooperiert (nein), et cetera. Manches davon zielt sicher mehr auf die öffentliche Wahrnehmung des Falls, als dass es der tatsächlichen juristischen Auseinandersetzung dienen würde. Noch bedenklicher allerdings ist eine mögliche Beteiligung der Anwälte an dem ganzen Schlamassel, die durchaus strafrechtlich relevant sein könnte.

Denn die üblicherweise besonders harte Aufgabe für Strafverfolger, nicht nur den Verstoss gegen Gesetze nachzuweisen, sondern auch die Absicht des Beschuldigten, haben Trump und sein Team in dieser Sache wohl längst selbst erledigt. Sie können schlecht behaupten, ihnen sei die Brisanz der unrechtmässig mitgenommenen Unterlagen nicht bewusst gewesen, wenn ihnen genau das seit Monaten immer wieder mitgeteilt wurde, zusammen mit der Aufforderung: zurück damit in sichere Behördenhand. 15 Kisten immerhin rückte der Ex-Präsident raus, wenn auch widerwillig. Nur eben nicht alle, wie die Durchsuchung in Mar-a-Lago erwiesen hat.

In ihrer Korrespondenz mit den Behörden versicherten zwei von Trumps Anwälten mit Nachdruck, ausser dem im Juni zurückgegebenen Material gebe es «keine weiteren Unterlagen, die in irgendeinem Privatbüro oder an einer anderen Stelle des Anwesens gelagert» würden. Man habe ausgiebig gesucht, alles in Ordnung. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Denkbar ist ja, dass sie entweder nach bestem Wissen und Gewissen oder auf Trumps Geheiss, dem sie vertrauten, diese nachweislich falschen Angaben machten. Selbst dann kämen sie mindestens als Zeugen infrage – gegen Trump. Die Ermittler deuten im jüngsten gerichtlich einsehbaren Dokument auch an, dass sie beweisen könnten, dass Regierungsunterlagen versteckt, aus dem angeblich dafür vorgesehenen Lagerraum entfernt und die Ermittlungen behindert wurden. Die Anwälte hätten unterbunden, dass die Behörden verstaute Kisten öffnen oder einsehen.

Jeder bekommt die Mandanten, die er verdient

Wie auch immer sich die Juristinnen und Juristen an der mutmasslichen Verschleierung möglicherweise beteiligt haben, durch die eine Razzia bei Trump eigentlich erst nötig wurde – für Trump wären sie keine grosse Hilfe mehr. Als Zeugen könnten sie ihn nicht gleichzeitig vertreten, üblicherweise. Möglich ist sogar, dass sie selbst zu Angeklagten würden, wenn es denn überhaupt so weit käme. Wenn sie wussten, was sie da behaupteten, also wissentlich und willentlich falsche Angaben machten, bekommen sie ein Problem. Und Trump damit wieder eins mehr.

An diesem Donnerstag ist ein Gerichtstermin in Florida angesetzt, bei dem entschieden werden könnte, ob die Prüfung der zurückgeholten Dokumente einem neutralen Beauftragten überlassen werden soll. Das wollen Trumps Leute, obwohl das Justizministerium eigentlich schon durch ist mit dieser Arbeit und der Geheimdienstapparat sich anschickt, seinerseits die entstandenen Sicherheitsrisiken zu bewerten. Möglicherweise ist das bloss der Versuch, die Sache in die Länge zu ziehen. Es geht aber auch um den Zugriff auf Unterlagen, die einem Verschwiegenheitsprivileg unterliegen, etwa die Kommunikation zwischen Mandant und Anwalt. Letzteres dürfte jedoch eigentlich nicht zum Tragen kommen, wenn diese beiden gemeinsam kriminell vorgehen oder der Klient seinen Anwalt für kriminelle Zwecke missbraucht – siehe oben.

Jeder bekommt die Anwältinnen und Anwälte, die er verdient – diesen Gedanken sollte man sich eigentlich verkneifen, wenn einem der Rechtsstaat lieb und teuer ist. Da steht schliesslich jedem die bestmögliche Vertretung zu, auch Trump. Wenn aber irgendwann die Anwälte selbst Anwältinnen brauchen, dann ist vielleicht doch etwas dran. Bloss andersrum: Jeder bekommt die Mandanten, die er verdient.

