Kommentar

Liz Truss: Darf sie mir jetzt leidtun?

Die britische Premierministerin ist gescheitert, begleitet von der Häme der ganzen Welt. Unsere Autorin ertappt sich dabei, Mitgefühl zu haben. Zu Recht?

Johanna Roth / Zeit Online

Wer überlebt länger: Liz Truss oder ein Salatkopf? Auf YouTube konnte man diese Wette im Livestream verfolgen, während die britische Premierministerin um jeden weiteren Tag im Amt kämpfte. Am Ende gewann der Salat: Truss trat zurück. Nach nur 45 Tagen im Amt ist ihre Karriere toast, wie man im Englischen sagt, erledigt, fini.

Liz Truss nach ihrer Rücktrittserklärung am Donnerstag in London. Bild: keystone

Ich kenne Liz Truss nicht persönlich. Ich finde die Politik grundfalsch, für die sie steht, und es schockiert mich, wie man ein Land dermassen ins Unglück stürzen kann, wie ihre Regierung es tat. Und doch ertappe ich mich bei einem Gefühl: Liz Truss tut mir leid.

Da schaute die ganze Welt einem Menschen beim unbestrittenen Versagen zu und belauerte jeden Schritt. Viel Häme war und ist zu beobachten, gerade bei denen, die es von Anfang an gewusst haben (die Schriftstellerin A.L. Kennedy nannte Truss bei deren Amtsantritt in der Süddeutschen «kognitiv eingeschränkt» und verglich sie mit einer Fünfjährigen, «die gerade gegen eine Tür gelaufen ist»).

Truss' Partei liess zuletzt mit einem gewissen Genuss durchblicken, dass man sie immer schon für unfähig gehalten und nur deshalb nicht sofort wieder abgesetzt hatte, um den Briten wenigstens die Illusion zu vermitteln, regiert zu werden.

Parallel erschienen in der Boulevardpresse Fotos von «Zombie» Truss im berüchtigten Durch-die-Windschutzscheibe-angeblitzt-Modus, in dem wirklich jeder aussieht, als sei der letzte Drink gestern schlecht gewesen.

Andererseits ist Truss kein Kind, das gemobbt wird. Sie war, wenn auch nur kurz, die Regierungschefin eines der mächtigsten Länder der Erde. In ihrer Hand lagen die Schicksale von Millionen Menschen und ein Auftrag, mit dem sie einen ungeschickten bis desaströsen Umgang pflegte (auch wenn gelegentlich etwas untergeht, dass Truss für die Steuerreform weniger verantwortlich war als für die Personalentscheidung in Sachen Finanzminister).

Darf man mit jemandem in einer solchen Machtposition fühlen? Gilt da nicht eher: Wer in so ein Amt geht, muss alles abkönnen? Die oder der hat's ja gewusst?

Sicher gilt das. Aber warum muss man das eine vom anderen trennen, den Anspruch von der Empathie, den Menschen von der Funktion? Zumal das mit der Machtposition immer relativ ist: Mitgefühl mit Politikern scheint sich ohnehin immer erst dann einzustellen, wenn sie keine Zukunft mehr haben, ein letzter sich aufbäumender Sympathiereflex, bevor sie in der Bedeutungslosigkeit versinken (was interessanterweise besonders Sozialdemokraten zu betreffen scheint – Martin Schulz, Kurt Beck, Andrea Nahles – aber das nur am Rande). Etwas, in dem stets eine finale Demütigung mitschwingt, auch ohne Salatkopf.

Das erzählt viel darüber, wie wir auf Politikerinnen blicken. «Niemand will ein Opfer als Kanzler», schnarrte die F.A.Z., als Schulz die Bundestagswahl schon Wochen vor dem eigentlichen Termin verlor und nicht verbergen wollte, wie sehr ihn das frustrierte.

Als die ehemalige deutsche Familienministerin Anne Spiegel um Verständnis warb für die Überlastung, mit der sie ihre fatalen Fehler in der Flutkatastrophe begründete, schlug ihr eine Welle des Hasses entgegen. Wie konnte sie es wagen, Mitgefühl zu fordern und trotzdem ihr Amt weiter ausüben zu wollen?

Mitleid sei keine politische Kategorie, heisst es oft. Stimmt insofern, als es der denkbar schlechteste Grund wäre, einen Politiker zu wählen – niemand dürfte das heute besser wissen als Martin Schulz.

Aber Mitfühlen ist politisch, weil es uns zwingt, einen Widerspruch zu ertragen: Auch jemand, dessen Scheitern grösstenteils selbst verschuldet ist und dessen Rücktritt der einzig richtige Schritt, kann einem leidtun.

Auch mit jemandem, dessen politisches Handeln man verabscheut, darf man gelegentlich fühlen. Nicht zuletzt, weil sich vermutlich die wenigsten von uns vorstellen können, wie es ist, wenn über einen in der Zeitung steht: Sie hat alles falsch gemacht – und jetzt kriegt sie, wonach sie verlangt hat.

Neben dem Salat im Livestream steht jetzt eine geöffnete Sektflasche, und noch lauter knallen die Korken bei denen, die sich unbeschadet aus diesen 45 Tagen gerettet haben und im Nachhinein natürlich wieder nichts damit zu tun gehabt haben wollen. Ich bin sicher, auch das Mitleid wird noch kommen – wenn auch vielleicht nur heimlich.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.