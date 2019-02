International

Kultur

Britische Star-Autorin Rosamunde Pilcher ist tot



Britische Star-Autorin Rosamunde Pilcher ist tot

Bild: EPA/DPA

Rosamunde Pilcher ist tot. Ihr Sohn bestätigt den Tod der Schriftstellerin gegenüber dem britischen «Guardian». Demnach starb sie an einem Schlaganfall.

Rosamunde Pilcher, author of The Shell Seekers, dies aged 94 https://t.co/L0xJdWmTpT — The Guardian (@guardian) 7. Februar 2019

Ihr Sohn Robin Pilcher bestätigte den Tod seiner berühmten Mutter im Gespräch mit der britischen Zeitung «The Guardian». Genauer erzählte er: «Sie war bis Weihnachten in bester Verfassung, im neuen Jahr erkrankte sie dann an einer Bronchitis. Wir erwarteten, dass sie sich wieder erholen würde. Am Sonntagabend erlitt sie jedoch einen Schlaganfall und erlangte nie wieder das Bewusstsein.»

«Meisterin der Liebesschnulze»

Die Autorin wurde am 22. September 1924 in Lelant in Cornwall geboren. Genau dort spielten auch die meisten ihrer zahlreichen Romane, von denen über 145 für das ZDF verfilmt wurden. Jährlich laufen noch immer mehrere Rosamunde-Pilcher-Filme sonntagabends im zweiten Programm. Noch immer sind sie die grösste Konkurrenz zum parallel laufenden «Tatort» im Ersten. Die Schriftstellerin wird gerne als «Meisterin der Liebesschnulze» bezeichnet.

Schon mit 14 fing Rosamunde Pilcher (geborene Scott) mit dem Schreiben an. Nach dem Krieg heiratete sie ihren Mann Graham Pilcher, mit dem sie nach Schottland zog. Sie wurde Mutter von vier Kindern und arbeitete als Hausfrau. Diese Tätigkeit lastete sie aber nicht aus, so fing sie an Geschichten für Frauenzeitschriften zu verfassen. Damals noch unter dem Pseudonym Jane Fraser.

«Sie hat das Leben vieler beeinflusst»

Der grosse Durchbruch liess auf sich warten, bis Rosamunde Pilcher 63 Jahre alt ist. Es war der Roman «The Shell Seekers», auf Deutsch «Die Muschelsucher», der sie zu einer Berühmtheit machte. Auch wenn sie in Deutschland wohl bekannter war, als in ihrer Heimat, so zählt sie mit über 60 Millionen verkauften Büchern doch zu den erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart.

Ihr Sohn Robin Pilcher, der ebenfalls Schriftsteller ist, beschreibt sie als eine «wundervolle, eher alternativ denkende Mutter. Ich glaube, ihr hätte die Beschreibung 'böhmisch' gefallen – die die Leben vieler Menschen jeden Alters berührt und beeinflusst hat, nicht nur durch ihr Schreiben, sondern auch durch persönliche Freundschaften.»

(aeg)

Abonniere unseren Newsletter