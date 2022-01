Dieses neu entdeckte Korallenriff vor Tahiti ist eine Sensation

Die erste Erforschung des bislang unbekannten Korallenriffs war im November erfolgt. Dabei kam Spezialausrüstung zum Einsatz, die solch tiefe Tauchgänge erlaubt. Laut Unesco untersuchte das Forschungsteam das Riff in etwa 200 Tauchstunden. Die Tauchgänge sollen lediglich der Beginn einer langfristigen Erforschung des Riffs sein. Dazu wurden dort Temperatursensoren angebracht.

Laut Hedouin hat seine tiefe Lage das Korallenriff offenbar vor Klimaschäden bewahrt. «Die Korallen zeigen keine Anzeichen von Stress oder Krankheiten», hob sie hervor. Riffe in Französisch-Polynesien, die sich näher an der Meeresoberfläche befinden, haben hingegen 2019 unter einer Korallenbleiche gelitten.

Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren Korallenriffs wie das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens massiv unter den Folgen des Klimawandels gelitten. Das Riff vor der Insel Tahiti ist laut Unesco drei Kilometer lang und zwischen 30 und 65 Meter breit. Es befindet sich in einer Tiefe zwischen 35 und 70 Metern und manche seiner Korallen haben einen Umfang von zwei Metern.

«Der tadellose Zustand der rosenförmigen Korallen und die Ausdehnung des Gebiets, das sie bedecken, sind eine sehr ungewöhnliche Entdeckung», so die Organisation, die die Erforschung des in mehr als 30 Metern Tiefe gelegenen Riffs unterstützt.

Akku leer? In Weggis Vitznau Rigi kannst du auftanken

Rahmenabkommen mit EU im Fokus bei Cassis' Antrittsbesuch in Berlin

Neue Dokumente veröffentlicht: So begründeten die Richter Djokovics Ausweisung

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Klein, aber genial: In diesen 15 Minihäuschen würden wir sofort wohnen wollen 😍

Timo Meier schreibt dank 5 Toren in einem Spiel NHL-Geschichte

«Fühlte mich gefangen in meinem Körper»: Der seltene Fall einer schweren Impfnebenwirkung

Support für Djokovic in Melbourne ++ Mutter äussert sich ++ Ohne Impfung kein French Open

Novak Djokovic steht vor einem Scherbenhaufen in Millionenhöhe

Doch kein Impfnachweis in Bolivien nach Protesten + Lockerungen Ende Februar

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Rahmenabkommen mit EU im Fokus bei Cassis' Antrittsbesuch in Berlin

Bundespräsident Ignazio Cassis trifft an diesem Donnerstag in Berlin seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz und Aussenministerin Annalena Baerbock. Beim Antrittsbesuch in Deutschland geht es gleichzeitig um das Verhältnis zur EU.