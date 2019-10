Nach sozialen Unruhen: Fünf Tote bei Brand in geplünderter Kleiderfabrik in Chile

25-jährige K-Pop-Sängerin Sulli tot aufgefunden

In Südkorea ist die bekannte K-Pop-Sängerin Sulli tot aufgefunden worden.

Der Manager der 25-Jährigen, die früher der Girl-Band f(x) angehörte, habe am Montag ihre Leiche in ihrem Haus in einem Vorort von Seoul gefunden, teilte die Polizei mit. Die Sängerin habe unter einer «ernsthaften Depression» gelitten, ihre Todesursache werde noch untersucht.

Sulli, die mit bürgerlichem Namen Choi Jin Ri hiess, hatte ihre Musikkarriere 2009 bei f(x) gestartet. Die Gruppe wurde schnell eine der …