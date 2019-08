International

Evo Morales: Boliviens Präsident verläuft sich bei Löscheinsatz im Urwald



«¿donde estan?»: Boliviens Präsident verläuft sich bei Löscheinsatz im Urwald

Boliviens Präsident Evo Morales hat sich bei einem Brandbekämpfungstermin im Urwald verlaufen. «Wir haben in der vergangenen Nacht ein kleines Abenteuer erlebt», sagte der erste indigene Staatschef Boliviens am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten in Roboré im Osten des Landes.

«Wir sind fast eine Stunde herumgeirrt, aber dank der Hilfe von Soldaten konnten wir den Rückweg finden», berichtete der Präsident lachend.

Das Video des «kleinen Abenteurs» Video: YouTube/RED UNO DE BOLIVIA

Der Fernsehsender Uno veröffentlichte ein kurzes Amateurvideo, in dem Morales mitten in der Nacht in einem Wald in der Nähe des Dorfes Caballo Muerto mehrfach ruft: «Wo sind Sie? Wo sind Sie?» Morales war vor Ort, um an der Bekämpfung der verheerenden Brände teilzunehmen, die nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien wüten.

Bolivien ist einer von neun südamerikanischen Staaten, auf deren Gebiet sich der Amazonas-Regenwald erstreckt. Die Regierung unter dem linksgerichteten Präsidenten Morales hatte am Mittwoch erklärt, Feuer hätten in diesem Jahr bereits 1.2 Millionen Hektar Wald und Grasland verwüstet. Umweltschützer gehen von einer deutlich grösseren Fläche aus. (sda/afp)

