Mutter von geretteten Kindern soll nach Absturz noch gelebt haben – neue Details bekannt

Wenige Tage nachdem vier Kinder nach 40 Tagen aus dem kolumbianischen Dschungel gerettet, werden neue Details bekannt. Unter anderem soll die Mutter der Kinder nach dem Flugzeugabsturz noch vier Tage lang gelebt haben – ein Überblick.

Mutter soll noch tagelang gelebt haben

Laut dem Vater von zweien der geretteten Kinder hat die Mutter, die ebenfalls an Bord des abgestürzten Flugzeuges war, noch vier Tage lang gelebt, nachdem die Maschine im kolumbianischen Dschungel niedergegangen war. Dies habe ihm seine Tochter erzählt, sagte Manuel Ranoque am Sonntag zu Reportern, wie der «Guardian» berichtet.

Gemäss Ranoque sagte die Mutter zu den Kindern, bevor sie verstarb, dass es vielleicht besser sei, wenn sie gingen. Viel mehr hätten die Kinder ihm noch nicht erzählen können. «Es ist nicht leicht, sie zu fragen», so Ranoque. Sie seien nach 40 Tagen ohne richtige Nahrung und Schlaf sehr erschöpft.

«Ich hoffe, dass sie sich gut erholen, dann können sie selbst erzählen, was passiert ist.»

Die vier Kinder im Alter von 13, neun und vier Jahren sowie elf Monaten waren ursprünglich mit einem Propellerflugzeug über dem Amazonas unterwegs. Der Pilot der Maschine meldete am 1. Mai einen Triebwerksausfall, das Flugzeug stürzte ab. Am 16. Mai fand ein Rettungsteam das Flugzeug im schwer zugänglichen Regenwald und dabei die Leichen der drei Erwachsenen, die an Bord waren. Von den Kindern fehlte jede Spur, weshalb die kolumbianischen Behörden eine grossangelegte Suchaktion mit rund 150 Soldaten veranlassten. Am vergangenen Freitag schliesslich wurden die vier Kindern nach 40 Tagen im Dschungel lebend gefunden.

Kinder ernährten sich von Maniokmehl und Früchten

Der Grossonkel der Kinder, Fidencio Valencia, teilte zudem mehr Details mit den Medien über die Art und Weise, wie diese überleben konnten. So hätten sie sich zuerst von Fariña, Maniokmehl, ernährt und Früchte aus dem Regenwald gegessen. Als Angehörige einer indigenen Gemeinschaft hatten die Kinder Kenntnisse über die Pflanzen und Früchte des Dschungels.

«Nachdem das Fariña aufgebraucht war, begannen sie Samen zu essen», erklärte der Onkel weiter. Besonders die älteste Tochter, Lesly, habe bereits viel Wissen über das Leben im Regenwald gehabt und ihre jüngeren Geschwister beschützt und ernährt.

Rätsel um lange andauernde Suche

Für Fragezeichen sorgen weiterhin die genauen Umstände der Suchaktion. Insbesondere weshalb die Kinder erst nach so langer Zeit gefunden wurden, bleibt ein Rätsel. Laut dem für die Suche verantwortlichen Armee-General Pedro Sanchez wurden die Kinder nur rund fünf Kilometer von der Absturzstelle entfernt gefunden. Mehrmals seien Rettungsteams auf bis zu 20 Meter Entfernung an die Stelle herangekommen – man habe die Kinder allerdings übersehen.

Das könnte einerseits damit zusammenhängen, dass die bereits sehr geschwächten Kinder nicht in der Lage waren, auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits sei es auch möglich, dass die Kinder wegen der Suchhunde und der uniformierten Truppen Angst bekommen und sich versteckt hätten.

Das wiederum könnte damit zusammenhängen, dass Vater Manuel Ranoque von einer Splittergruppe der kolumbianischen Guerilla-Organisation Farc bedroht wird. Ranoque sagte gegenüber den Medien am Sonntag: «Die Front Carolina Ramírez sucht mich, um mich zu töten. Es gibt Drohungen gegen mich, ich bin ein Ziel für sie. Sie haben wirtschaftliche Interessen, und wenn man nicht tut, was sie sagen, ist man ein Feind für sie.»

Die Front Carolina Ramírez ist eine Splittergruppe der Rebellengruppe Farc, die das 2016 unterzeichnete Friedensabkommen nicht mitträgt. Sie ist in den Drogenhandel verwickelt und soll im Süden des Landes zuletzt vier Minderjährige getötet haben.

Laut Alicia Méndez, Journalistin bei der grössten kolumbianischen Tageszeitung «El Tiempo», fürchteten die Kinder womöglich, vom falschen Suchtrupp gefunden zu werden.

«Jedes Mal, wenn das Suchteam in der Nähe war, versteckten sie sich. Wir wissen nicht, was in ihren kleinen Köpfen vorging.»

Die Rolle von Retterhund Wilson

Einen schöneren Aspekt der Geschichte liefert die Rolle von Suchhund Wilson: Dem deutschen Schäferhund ist offenbar zu einem beträchtlichen Teil zu verdanken, dass die Kinder letztlich gefunden wurden. So hat die älteste Tochter Lesly gegenüber El-Tiempo-Journalistin Méndez bestätigt, dass die vier Überlebenden im Regenwald zeitweise von einem Hund begleitet wurden, ehe er wieder im Dschungel verschwand.

Es wird angenommen, dass es sich um Wilson handelte. Dieser war zuvor als Rettungshund mit den Suchtrupps unterwegs und ist ausgerissen. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass Wilson absichtlich Spuren hinterliess, welche letztendlich zu den Kindern führten. Da der Hund weiterhin verschwunden ist, sucht die kolumbianische Armee gemäss einer Mitteilung auf Twitter nun noch nach dem tierischen Retter. (con)