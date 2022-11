Aaron Carter wurde tot in der Badewanne aufgefunden. Bild: EPA/DPA

US-Sänger Aaron Carter ist tot

Aaron Carter, der Bruder des «Backstreet-Boys»-Mitglieds Nick Carter, ist tot. Der 34-Jährige wurde laut dem Magazin «TMZ» am Samstag tot in seinem Haus in Lancaster im US-Staat Kalifornien gefunden. Es sei ein Notruf eingegangen, dass ein Mann in der Badewanne ertrunken sei.

Carters Management hat die Meldung vom Tod des Sängers gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Carter gelangte in den späten 90er-Jahren zu Berühmtheit. Der Popsänger, Rapper und Schauspieler nahm vier Studioalben auf und tourte zu deren Blütezeit auch mit den Backstreet Boys.