50 Jahre Watergate-Skandal: Einer schlimmer als der andere

Vor 50 Jahren erschütterte der Watergate-Skandal die USA. Richard Nixon musste am Ende gehen, doch Typen wie er bleiben eine Gefahr für die Demokratie – mehr denn je.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Eine Nacht im «Skandal-Zimmer», limitierte Cocktails und «Cover-up»-Bademäntel inklusive für 1'972 Dollar: Das Watergate-Hotel ist noch in Betrieb – und wie. Ein halbes Jahrhundert nach den Enthüllungen, die die US-Politik so sehr erschütterten wie danach lange nicht mehr, steht der Name für Glamour, Intrige und Nervenkitzel, vom Marketing klug genutzt und von der Popkultur immer wieder neu erzählt.

Aktuell läuft die Serie Gaslit, in der Oscar-Preisträgerin Julia Roberts Martha Mitchell spielt, eine legendäre Dame der Gesellschaft und Schlüsselfigur in der Watergate-Affäre.

Richard Nixon verabschiedet sich am 9. August 1974 nach seinem Rücktritt als US-Präsident von seinen Mitarbeitenden; Donald Trump am 10. September 2020 auf dem Weg in die Air Force One, Joint Base Andrews, Maryland Bild: Arnie Sachs/​dpa; Jonathan Ernst/​Reuters

An diesem Freitag vor 50 Jahren begann eines der düstersten Kapitel der US-Demokratie – eines, das letztlich nie zu Ende ging. Angefangen hatte es mit der Dummheit von Einbrechern, besonders aber dem aufmerksamen Blick eines einzelnen Mannes, der deren Spuren bemerkte.

Als an jenem 17. Juni 1972 der Sicherheitsmann Frank Wills die Polizei in der Hauptstadt in den Watergate-Gebäudekomplex am Potomac River rief, in dem auch die Demokratische Partei ihre Zentrale hatte, ahnte noch niemand, was daraus folgen sollte: dass am Ende der damalige Präsident Richard Nixon zum Rücktritt gezwungen und die Folgen der Krise für die US-amerikanische Politik bis heute zu spüren sein würden.

Zwei Tage später waren in der Washington Post die ersten Hinweise darauf zu lesen, dass dies offenbar kein einfacher Einbruch gewesen war: «Einer der fünf Männer, die am frühen Samstagmorgen bei dem Versuch verhaftet wurden, das Hauptquartier des Democratic National Committee zu verwanzen, ist der Sicherheitskoordinator für das Komitee zur Wiederwahl von Präsident Nixon», hiess es da.

Der Verdächtige sei ehemaliger CIA-Mitarbeiter – aber auch «mit der Erbringung von Sicherheitsdiensten für das Republican National Committee beauftragt». Hatte also das Lager des amtierenden Präsidenten den politischen Gegner ausspioniert? Wer wusste alles davon? Und: Was lag hier vielleicht noch alles im Argen?

«Und dann kam Trump»

Die beiden Reporter, die in den folgenden Monaten diesen Fragen nachgingen und massgeblich aufdeckten, dass da eine ganze Menge im Argen lag, hiessen Carl Bernstein und Bob Woodward.

Sie waren damals jung, fast noch Berufsanfänger, durch die Watergate-Affäre wurden sie sehr schnell berühmt. In ihren Artikeln beschrieben sie, wie die Abhöraktion von ganz oben orchestriert worden war, direkt aus dem Weissen Haus, und dass mit Richard Nixon ein Krimineller das Land regierte.

Ein Präsident, der – getrieben von Paranoia – seine politischen Gegner bespitzeln liess. Der daran arbeiten liess, einen demokratischen Gegenkandidaten zu diskreditieren, um bei der Präsidentschaftswahl im November 1972 den weitaus schwächeren Ersatzmann zu besiegen – was Nixon gelang, während der Watergate-Skandal bereits in vollem Gange war.

Ein Präsident also, der systematisch die Grundfesten der US-Demokratie untergrub, um seine Macht zu erhalten, und dazu eine weitreichende Verschwörung anzettelte. Woher kennt man das noch gleich?

«Als Reporter hatten wir Nixon fast ein halbes Jahrhundert lang beobachtet und über ihn geschrieben. Damals waren wir der Überzeugung, dass Amerika nie wieder einen Präsidenten haben würde, der das nationale Interesse derart mit Füssen treten und die Demokratie durch dreistes Verfolgen seiner eigenen persönlichen und politischen Interessen untergraben würde», schrieben Bernstein und Woodward vor ein paar Tagen, natürlich in der Washington Post. «Und dann kam Trump.»

Donald Trump verfolgte ein ähnliches Ziel wie sein Vorgänger und ihm waren tatsächlich alle Mittel recht. Skrupel kannte und kennt er nicht. Nixon dagegen zögerte zwar bis zuletzt, trat aber immerhin zurück, als er verstand, dass er sich kaum mehr im Amt würde halten können.

Trotz allem war Vernunft damals wohl noch eine politische Grösse, der er sich schlussendlich beugte. Die wichtigste Lektion aus Trumps Präsidentschaft ist deshalb, dass es nur jemanden braucht, dem Rationalität fremd und Konventionen egal sind, um die gesamte Demokratie in Gefahr zu bringen.

Die parlamentarische Aufarbeitung des Watergate-Skandals war ein regelrechtes Event, live im Fernsehen übertragen. Wie auch in diesen Tagen: In Washington tagt gerade wieder ein solches Gremium – nur, dass seine Begleitumstände völlig andere sind.

Zum einen belasteten die Fakten, die bei den Anhörungen damals ans Licht kamen, Nixon schwer: Die Aussage seines Beraters John Dean sorgte etwa dafür, dass die Aufzeichnungen von Gesprächen im Weissen Haus öffentlich wurden.

So berichtet die NYT über die Amtsenthebungsverfahren 1 / 9 So berichtet die NYT über die Amtsenthebungsverfahren quelle: nyt/twitter.com/tomjolly

Die Anhörungen zu den Ereignissen am Kapitol vom 6. Januar 2021 hingegen haben bislang vor allem thematisiert, was in Grundzügen längst bekannt war. Trump hatte sich schliesslich auch gar nicht erst die Mühe gemacht, gross etwas zu verbergen. Seine Anhängerinnen und Anhänger rief er seinerzeit per Twitter dazu auf, nach Washington zu kommen – es werde «wild».

Zum anderen hatten die Republikaner damals kein Problem damit, sich gegen ihren Präsidenten zu stellen. Nixon trat auf Druck seiner eigenen Partei zurück, die ihm signalisierte, andernfalls mit grosser Mehrheit für ein sogenanntes Impeachment zu stimmen.

Trump dagegen überstand gleich zwei solcher Verfahren nicht nur, weil er sich weigerte, überhaupt deren Grundlage anzuerkennen – sondern, weil die Republikaner es bis auf wenige Ausnahmen ebenso hielten. Und jetzt, knapp eineinhalb Jahre später, ist ihm noch immer ein Grossteil der Partei hörig, sind seine Kritikerinnen fast alle verstummt oder werden abgestraft, wie erst am Dienstag wieder bei den Vorwahlen in South Carolina.

Vertrauen in die Regierung geht verloren

Der wohl wichtigste Unterschied aber sind die Wählerinnen und Wähler, von denen immer noch ein signifikanter Anteil Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl glaubt – während Nixon damals auch in der Bevölkerung weitgehend erledigt war, als das Ausmass seines Amtsmissbrauchs deutlich wurde.

Eine derart polarisierte Öffentlichkeit, in der richtig oder falsch im Grunde keine Rolle mehr spielt, so weit hat Nixon es noch nicht gebracht. Viele Faktoren tragen dazu bei – die Radikalisierung des rechten politischen Spektrums und der Einfluss der direkten Kommunikation im Netz sind nur zwei davon. Und doch: dass das Land heute so gespalten ist, lässt sich auch mit der Entfremdung der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner von den Menschen erklären, die sie regieren.

Eine Langzeituntersuchung des Pew Center for Research zeigt, wie sich das Vertrauen der US-Bevölkerung in die Politik entwickelt hat. Als Nixon ins Amt kam, gaben 62 Prozent der Befragten an, immer oder meistens darauf zu vertrauen, dass die Regierung das Richtige tue. Als er zurücktrat, waren es nur noch 36 Prozent.

In den folgenden Jahrzehnten machte dieser Graph immer mal wieder Ausreisser nach oben, aber über die 50-Prozent-Marke kam er nur ein einziges Mal ganz kurz, nämlich unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und jetzt, unter Joe Biden, zeigt er kontinuierlich bergab: Nur noch ein Fünftel der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner setzt sein Vertrauen in die Regierung.

Wie die Verschwörung um den 6. Januar und Trumps Amtsmissbrauch in 50 Jahren gesehen werden, dürfte massgeblich auch davon abhängen, ob und wie weit er nun zur Rechenschaft gezogen wird. Während Watergate für Nixon selbst primär politische Folgen hatte (er wurde 1974 von seinem Nachfolger begnadigt), wurden Beteiligte aus seinem Umfeld auch strafrechtlich belangt.

Das Signal war klar: Ein solcher Missbrauch von Macht und Amt hat Konsequenzen. An diesem Punkt ist die Aufarbeitung der Trump-Zeit noch nicht. Ob die Demokraten sich trauen werden, den Weg bis zu den Gerichten zu gehen – das bleibt möglicherweise noch Wochen und Monate offen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.