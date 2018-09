International

Dieses koreanische Café ist wirklich «ausgezeichnet»



Dieses koreanische Café ist wirklich «ausgezeichnet» – und anders als du denkst

Wer dieses koreanische Café betritt wird denken, dass es jetzt gar nicht sooo komisch wäre, wenn sich Charlie Brown gegenüber an den Tisch setzen würde, denn: Hier ist die gesamte Inneneinrichtung so konzipiert, dass man meint, man tränke seinen Cappuchino mitten in einem Comic.

Das «Café Yeonnam-dong 239-20» (was übrigens auch die Adresse ist, falls du mal nach Seoul reist...) ist gerade wegen des aussergewöhnlichen Looks seit seiner Eröffnung im Juli 2017 zu einem beliebten Spot für Instagramer geworden.

