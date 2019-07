Aktivistin für Lesben und Schwule in Russland getötet

Mann wird aus Zürichsee gefischt, klaut Boot von Retter und baut damit mehrere Unfälle

Diese Polizeimeldung hört sich wie eine Handlung aus einem Videospiel an. Sozusagen GTA Rapperswil:

Am Montagnachmittag, so gegen 15:30 Uhr, hat im Hafen in Rapperswil SG ein 42-jähriger Mann ein Motorboot entwendet und diverse Unfälle verursacht. Vorgängig wurde er von einem Mann aus dem See gezogen, der ihm zu Hilfe eilen wollte. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Aber der Reihe nach.

Ein 42-Jähriger begab sich mit seinen Kleidern in den Zürichsee und schwamm weit hinaus. Dieses Verhalten …