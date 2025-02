Deutschlands Schicksalstag – die Wahlurnen sind offen

Es ist so weit: Die grösste Volkswirtschaft Europas und einer der wichtigsten Partner der Schweiz wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament und damit auch einen neuen Kanzler oder eine Kanzlerin. Favorit ist Friedrich Merz von der Union, mit Spannung wird erwartet, wie viel die rechtsradikale AfD tatsächlich gewinnt und wie viel die Sozialdemokraten um den amtierenden Kanzler Olaf Scholz verlieren. Bei watson halten wir dich ganztags auf dem Laufenden – hier findest du alle Informationen zu Hochrechnungen sowie jeglichem Drumherum. (con)

In Deutschland hat die mit Spannung erwartete Bundestagswahl begonnen. Sie entscheidet darüber, wie Europas grösste Volkswirtschaft in den kommenden vier Jahren regiert wird.

Trump macht Putin zur Gefahr für Europa

Der amerikanische Präsident hat nicht nur die Ukraine verraten.

Über die Motive des schändlichen Verrats an der Ukraine von Donald Trump kann man nur spekulieren. «Vielleicht gibt es die Pee-Pee-Tapes ja tatsächlich», raunen Zyniker. Unstrittig ist jedoch, was der amerikanische Präsident in den letzten Tagen getan hat. «Er ist letztlich vor Putin in die Knie gegangen», sagt John Bolton, sein ehemaliger Sicherheitsberater.