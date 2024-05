China habe in den letzten Jahrzehnten laut Experten massive Fortschritte in der Raumfahrt erzielt. «China hat ausserordentliche Fortschritte gemacht, vor allem in den letzten 10 Jahren, aber sie halten sich sehr bedeckt», meint NASA-Chef Bill Nelson. Laut seiner Einschätzung stecke die USA in einem neuen Wettrüsten mit China: «Wir glauben, dass ein grosser Teil ihres sogenannten zivilen Raumfahrtprogramms ein militärisches Programm ist. Und ich denke, wir befinden uns tatsächlich in einem Wettlauf.»

Bild: keystone

Bild: Bill Nelson