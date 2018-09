International

Im ostdeutschen Chemnitz laufen mehrere Demonstrationen.



Bild: DPA

In Chemnitz demonstieren AfD und Pegida – Roger Köppel «als Journalist» vor Ort

Das Wichtigste in Kürze

Nach den Krawallen von Montag wird am Samstag in Chemnitz wieder demonstriert. Die Polizei ist dieses Mal mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie rechnet mit Tausenden Teilnehmern.

Diese drei Demos finden am Samstag statt: Bereits am Vormittag hatte ein Bündnis aus Vereinen, Gewerkschaften und Parteien zur Kundgebung unter dem Motto «Herz statt Hetze» aufgerufen. Schätzungsweise 2500 Menschen nahmen daran teil.

Gegen 16 Uhr gab es eine Demonstration von Pro Chemnitz vor dem Karl-Marx-Kopf geben. Das Bündnis wollte Neonazis im Vorfeld ganz explizit nicht von der Kundgebung ausschließen.

Ab 17 Uhr hat der AfD Landesverband Sachsen zu einer Kundgebung aufgerufen. Gemeinsam mit der fremdenfeindlichen Pegida plane man einen «Trauermarsch» mit schwarzen Anzügen und weißen Rosen. Dazu wird auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet. Die Demonstranten der «Pro Chemnitz»-Kundgebung haben sich der AfD-Demo angeschlossen.

Ticker: Demos in Chemnitz

So lief die «Herz statt Hetze»-Demo

Vor zwei geplanten rechtspopulistischen Kundgebungen haben am Samstag mehrere hundert Menschen in Chemnitz für Frieden und gegen Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Auf einem Parkplatz bei der Johanniskirche versammelten sich Teilnehmer einer Kundgebung des Bündnisses Chemnitz Nazifrei.

Mit dabei waren unter anderem SPD- Generalsekretär Lars Klingbeil und der Fraktionschef der Linken im Bundestags, Dietmar Bartsch. Rund 70 Vereine, Organisationen und Parteien hatte zu Demonstrationen unter dem Motto «Herz statt Hetze» aufgerufen.

«Hier ist der rationale Widerstand»

Zuvor waren zum Auftakt einer Reihe von Kundgebungen rund 50 Menschen für ein friedliches Miteinander durch Chemnitz gezogen. Nach Diskussionen, Reden und Musik am Roten Turm in der Innenstadt setzte sich der Zug in Bewegung. Die Route durch die Stadt führte auch unweit des Tatorts vorbei, wo es vor knapp einer Woche zu der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen gekommen war.

Zu der Kundgebung an der Johanniskirche strömten am Nachmittag immer mehr Menschen. «Hier ist der rationale Widerstand», war auf einem selbst gebastelten Schild eines Teilnehmers zu lesen. «Hoch die internationale Solidarität», skandierten einige Teilnehmer.

Nachdem die Polizei zunächst zurückhaltend im Stadtgebiet auf Streife war, stieg die Präsenz zum Nachmittag sichtbar an. Die Beamten sicherten den Ort der «Chemnitz-Nazifrei-Kundgebungen» mit Absperrungen. Die Sicherheitskräfte bereiten sich auf einen Grosseinsatz vor. Sie gehen von einer Gesamtteilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich bis zum Abend aus.

Rechtsextreme in Chemnitz bedrohen Journalisten Video: watson/felix huesmann, lia haubner, marius notter

Für den späteren Nachmittag hatte die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz zu einer eigenen Kundgebung aufgerufen. Im Anschluss war eine gemeinsame Demonstration der AfD und des ausländerfeindlichen Bündnisses Pegida geplant.

Vor knapp einer Woche war ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke in Chemnitz getötet worden, zwei weitere wurden verletzt. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Die Tat war Anlass für Demonstrationen, aus denen heraus es zu ausländerfeindlichen Attacken kam. Teilnehmer streckten auch den Arm zum Hitlergruss.

Panne bei der Polizei

Viel wurde in den vergangenen Tagen geredet über das Versagen der Polizei bei den Demonstrationen von Chemnitz. These: Es gab zu wenige Beamte, und die anwesenden Einsatzkräfte waren mit der Situation überfordert. Aber was jetzt kommt, klingt fast nach Satire:

Wie die «Welt am Sonntag» berichtet, hat eine Panne dazu geführt, dass es bei der Polizei während der Demo am vergangenen Montag zur Unterbesetzung kam.

Anders als in bisherigen Darstellungen behauptet, seien sehr wohl zusätzliche Kräfte der Bundespolizei als Verstärkung angefordert worden, berichtet die Zeitung. Das Innenministerium in Dresden habe auf Anfrage bestätigt, dass es während des Einsatzes am Abend einen Hilferuf der Polizeidirektion Chemnitz ans Lagezentrum des Innenministeriums gab und die Bundespolizeiinspektion Pirna um Unterstützung gebeten wurde. Das war allerdings die falsche Stelle.

Bild: AP/AP

Das Innenministerium in Dresden hätte seine Anfrage an die Zentrale der Bundespolizei und nicht an die untergeordnete Dienststelle in Pirna richten müssen. Die Bundespolizeidirektion in Pirna habe dem Lagezentrum des Landesinnenministeriums sogar empfohlen, sich an das Bundespolizeipräsidium in Potsdam zu wenden. Doch das sei gemäss zuverlässiger Quelle «schlicht nicht beachtet» worden.

Deshalb seien am Tag der Demonstration lediglich 58 Bundespolizisten in Chemnitz vor Ort. Dazu kamen 591 Polizisten aus Sachsen, die den rund 7500 Demonstranten gegenüberstanden.

Die Polizei bestreitet hingegen die Darstellung der «Welt am Sonntag».

Die Bundespolizei und unser @SMIsachsen haben zusammen den Vorwurf der @welt am Sonntag aktuell zurückgewiesen. Die Kräfte wären zu #c2708 erst kurz vor Mitternacht da gewesen! https://t.co/AFawQzTMBV pic.twitter.com/6d7H17iS4o — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 1. September 2018

(meg/cbe/sda/watson.de)

