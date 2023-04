Bild: keystone

Angesichts der schweren Lage an der Front hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten aufgerufen. «Wir befinden uns jetzt in einem Stadium des Krieges, in dem es für unsere Gesellschaft und unsere Partner wichtig ist, das Gefühl für den Weg, der vor uns liegt, nicht zu verlieren», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag.



«Im Vergleich zum vorigen Jahr ist es jetzt an vielen Orten ruhiger», fügte der Staatschef hinzu. «Das heisst aber nicht, dass Sie den Krieg irgendwo ignorieren oder sich weniger darauf konzentrieren können, dem Staat zu helfen», richtete er sich an die ukrainische Bevölkerung. Selenskyj betonte, es sei nun keinesfalls an der Zeit, «sich auf den Lorbeeren auszuruhen»: «Der Weg liegt noch vor uns.»



Mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs steht die ukrainische Armee derzeit insbesondere im Osten rund um die Stadt Bachmut unter Druck, wo seit Monaten verlustreiche Kämpfe toben. Eine erwartete Frühjahrsoffensive der Ukrainer zur Rückeroberung besetzter Gebiete steht zudem weiter aus. Einem Bericht der «Washington Post» zufolge zweifeln etwa die USA am Erfolg dieses Plans. Die US-Zeitung berief sich am Dienstag auf Dokumente aus dem seit Tagen debattierten Datenleck sowie auf eigene Quellen. (sda/dpa)