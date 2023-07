Bei Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Donnerstag mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens vier Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Kiew wurde die dritte Nacht in Folge von Drohnen angegriffen, bei denen es sich nach Angaben der Militärverwaltung um iranische Shahed-Drohnen handelte. In mehreren Stadtvierteln gab es Explosionen.



Die Shahed-Drohnen seien «aus verschiedenen Richtungen in die Hauptstadt eingedrungen», teilte die Militärverwaltung von Kiew im Onlinedienst Telegram mit. Rund ein Dutzend davon seien im Luftraum über der Stadt abgeschossen worden. Aus fünf Stadtteilen seien herabfallende Trümmerteile gemeldet worden. Eine 19-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann seien durch die Splitter verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden, hiess es weiter.

Bild: keystone

Zwei Menschen seien im Bezirk Darnyzky durch «herabfallende Trümmer» verletzt worden, erklärte Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, auf Telegram. Ob es sich um dieselben Verletzten handelte, war unklar.



Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit, nach «Explosionen in der Hauptstadt» hätten die Rettungsdienste auf Notrufe aus den Bezirken Solomjansky, Schewtschenkiwsky, Podilsky und Darnyzky reagiert. Im Bezirk Podilsky sei bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus eine Leiche gefunden worden. Klitschko zufolge wurden im Bezirk Darnyzky zwei Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, nachdem herabfallende Trümmer ein Wohngebäude beschädigt hätten. Es war unklar, ob es sich um die auch von der Militärverwaltung genannten Verletzten handelte.



Zwei Verletzte im Bezirk Schewtschenkiwsky wurden laut Klitschko vor Ort behandelt. Seinen Angaben zufolge brachen in einem Apartmenthaus in Schewtschenkiwsky und in einem Gewerbegebäude im Bezirk Podilsky Feuer aus. Rettungskräfte seien vor Ort.



Die Militärverwaltung von Kiew veröffentlichte auf Telegram ein Foto, das einen Raum in einem Hochhaus im Bezirk Darnyzky zeigt, in dem ein Teil einer Wand offenbar durch herabfallende Trümmerteile komplett zerstört wurde. Die ukrainische Luftwaffe warnte in einer Mitteilung vor anhaltender Gefahr durch russische Drohnenangriffe. (sda/afp)