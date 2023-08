Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Tag der ukrainischen Luftfahrt drei bei einem Flugzeugzusammenstoss ums Leben gekommenen Piloten gedacht. «Mein Mitgefühl den Angehörigen und Vertrauten, allen denjenigen, die die jungen Männer gekannt haben», sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Zu den Opfern habe auch der bekannte Kampfpilot Andrij Pilschtschykow gehört, der viel zur Luftverteidigung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression beigetragen habe, erinnerte Selenskyj.



Der Unfall ereignete sich am Freitag im westukrainischen Gebiet Schytomyr. Ukrainische Medien berichteten erst am Samstag darüber. Selenskyj versprach eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls. Für Kiew ist die Reputation der eigenen Kampfpiloten von hoher Bedeutung, bittet die Ukraine doch seit Monaten ihre westlichen Verbündeten um moderne Kampfjets. Inzwischen hat Kiew Zusagen aus mehreren Ländern für die Ausbildung von Kampfpiloten und die Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 erhalten.



Auf die anhaltenden Kämpfe an der Front ging Selenskyj nur am Rande ein. Er dankte den Soldaten für ihren Einsatzwillen an den verschiedenen Gefechtsabschnitten, wobei er die Kämpfe um Bachmut im Osten der Ukraine und nahe der Ortschaft Robotyne im Süden des Landes hervorhob. Details zu Entwicklungen an der Front gab er aber nicht bekannt. (sda/dpa)

Bild: keystone