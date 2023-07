Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge die Front bei Bachmut im Osten seines Landes besucht. Anlässlich des Tages der Spezialeinheiten der ukrainischen Armee habe er den Soldaten dort für ihren Einsatz gedankt, teilte Selenskyj am Samstag auf Telegram mit. Dazu veröffentlichte er auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie er mehreren Kämpfern die Hände schüttelt und Auszeichnungen überreicht.



Er habe sich ausserdem von Kommandeuren über die Lage in dem schwer umkämpften Frontabschnitt in Kenntnis setzen lassen, schrieb Selenskyj. Einzelheiten könne er aber derzeit noch keine nennen. Mitglieder der Spezialeinheiten seien aber beispielsweise an der kürzlichen Befreiung des Dorfes Staromajorske beteiligt gewesen, sagte Selenskyj später in seiner täglichen Videoansprache, die er dieses Mal in Donezk aufnahm. «Ich habe den Jungs für ihre Stärke und ihr Heldentum, für ihre Professionalität und ihre extrem professionelle Verteidigung der Ukraine gedankt.»



Russische Truppen hatten Bachmut nach äusserst verlustreichen Kämpfen vor wenigen Monaten erobert. Sie halten die Stadt, die vor Beginn des russischen Angriffskriegs rund 70 000 Einwohner zählte, seitdem besetzt. Im Zuge ihrer Gegenoffensive will die ukrainische Armee nun okkupierte Gebiete befreien. Zuletzt meldete sie kleinere Erfolge insbesondere aus dem Südosten ihres Landes. Auch britische Militärexperten berichteten am Samstag über zunehmende Kämpfe in der Südukraine. (sda/dpa)

Bild: keystone